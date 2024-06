Juliana “Furia” Scaglione contó por qué cree que se generó su fandom: “Yo tenía mis explosiones”

Escuchar

Juliana “Furia” Scaglione visitó los estudios de La Peña de Morfi (Telefe) y dialogó con Diego Leuco y Lizy Tagliani acerca de su estadía en la casa de Gran Hermano. A su vez, la exparticipante se adentró en los temas que respectan a su carácter y a la creación de su propio fandom que la mantuvo durante varios meses con vida en el reality.

“Llamé la atención por mi look. Después tengo una personalidad diferente a otras, choqué contra otras personalidades. Había mucho ego. No concretaba con actitudes de los demás y me alejaba por falta de códigos”, explicó la controversial participante.

Furia explicó cómo fue su estrategia en la casa de Gran Hermano

En esa misma línea, indicó, orgullosa, que es “la reina de la improvisación” y que con el correr de los días y las galas de eliminación entendió por dónde iba el juego y se adaptó a las reglas de la casa.

“Hay gente que actúa como caracol en la vida. Yo vengo de familia con raíces italianas y tenía mis explosiones. Tolero hasta cierto punto y nunca me callé la boca. Hay que ser consciente de que Gran Hermano es un universo paralelo donde nosotros nos manejamos en nuestro propio mundo”, sintetizó Scaglione ante la consulta de sus interlocutores.

Por último, explicó que siempre “intentó mantener su personaje” y su estrategia se amoldó para convencer al público, el cual domingo tras domingo votaba para que un participante abandone la casa más famosa del país.

