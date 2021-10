El insólito editorial de Viviana Canosa sobre Wanda Nara que terminó con una crítica al Gobierno

El escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi generó un revuelo a nivel nacional -e internacional- y muchos comenzaron a utilizarlos cómo ejemplo. El “Wandagate” pasó a convertirse en el protagonista de memes, de promociones de marcas y hasta de carteles en la puerta de bares y restaurantes. El conflicto se volvió tan viral que incluso Viviana Canosa los utilizó para darle un inesperado consejo al Gobierno.

Viviana con vos (A24) empezó, como todos los días, con la periodista sentada en el medio del estudio lista para realizar un descargo sobre la actualidad política, económica y social del país. Canosa es famosa por su fuerte postura en contra del oficialismo y, en esta ocasión, decidió pegarle a los funcionarios públicos usando al escándalo de Wanda Nara como ejemplo.

El insólito pedido de Viviana Canosa”.

“¿Que qui***o la Argentina no?”, expresó la conductora al comienzo de su editorial. Acto seguido, agregó: “Argentina es un despelote, la casta política está cada día más impresentable. Solo quieren la platita para ellos y para el bolsillo de la gente, para que los voten. Dicen que trabajan por el bien común pero siempre nos terminan ca***do”. De esta manera, disparó críticas hacia el Frente de Todos.

Sin dejar el tema ahí, hizo mención al escándalo mediático del momento al señalar: “Esta mañana me inspiré y mientras tomaba mi café dije: ‘¡ya sé!, tengo la solución. ¿Por qué no la llaman a Wanda?”,

La temática de la columna de este jueves se basó en la historia empresarial de Wanda Nara, quien pasó de ser una mediática a ser dueña de múltiples propiedades, una marca de maquillaje y hasta se convirtió en la representante de Mauro Icardi.

Wanda Nara es dueña de la marca de maquillaje "Wanda Nara Cosmetics" instagram

“Wanda la peleó desde abajo, se hizo sola. Se inventó, nos hizo creer que era virgen, le creímos. Se paseo con el calzoncillo de Diego Maradona, hizo lo que tuvo que hacer y nunca le saco el cu... a la jeringa. Wanda Nara pasó de nada a todo. Para mi eso tiene mucho valor”, expresó Canosa con un tono irónico y burlón.

Tras esa introducción, comenzó a hacer una comparación con la situación actual en la Argentina y la vida de la mediática. “Mientras tanto nosotros tenemos los mismos problemas hace cuarenta años. Por eso me pregunto ¿Por qué no la llamamos Wanda? Es la representante de Mauro Icardi, le hizo ganar una fortuna. Si se separan, Icardi termina jugando en Sacachispas. Denle una oportunidad, Alberto, Cristina. Es Wanda, llamenla”, insistió.

“Martín Guzman no puede cerrar un acuerdo con el FMI ¿Por que no la llaman a Wanda? Imagínate con Kristalina Gueorguieva, se la come en un pancho”, sentenció haciendo referencia a la Directora Gerenta del Fondo Monetario Internacional.

Viviana Canosa chicaneó al Gobierno recomendando que contraten a Wanda Nara captura de video

Por último, la conductora continuó ironizando y precisó: “Los precios de la comida están por las nubes y Roberto Feletti, el secretario de Comercio, se hace el macho y dice que va a congelar los precios de los alimentos”. Para cerrar su editorial le dio un “consejo” al Gobierno al manifestar, muy convencida: “Wanda te deja contenta a los empresarios y vas a ver que en unos meses te baja la inflación”.