¿Wanda Nara o la China Suárez? Qué opinaron los candidatos en el debate sobre el tema del momento

Este miércoles por la noche tuvo lugar el segundo debate de candidatos a diputados -esta vez por la provincia de Buenos Aires- en A Dos Voces (TN). Antes de comenzar, les consultaron a los políticos presentes sobre la noticia de la semana: la crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi que involucró a María Eugenia “China” Suárez como la tercera en discordia.

En este sentido, Diego Santilli (Juntos), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Florencio Randazzo (Vamos con Vos), José Luis Espert (Avanza Libertad), Nicolás del Caño (Fit-U) y Cynthia Hotton (+Valores) tuvieron que elegir si estaban del lado de la empresaria o de la actriz en este escándalo que comenzó el sábado pasado con la publicación de un contundente mensaje de Wanda en Instagram, donde daba a entender que su esposo le había sido infiel.

La primera en responder fue Cynthia Hotton, quien sostuvo: “Team Wanda, la verdad es que la familia se respeta”. Luego, le tocó el turno a Florencio Randazzo, pero el candidato decidió hacerse a un costado y avisó: “No voy a omitir opinión de ese tema”.

Por el mismo lado fue José Luis Espert, quien se limitó a responder “Cero, adeus (adiós)”, se dio media vuelta y se fue. Otro esquivo fue Nicolás del Caño, el candidato de la izquierda: “No creo que sea importante en este momento que yo exprese una opinión sobre este tema”.

Distendidos, los seis candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires se animaron a opinar sobre la escandalosa crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi, que tiene a la China Suárez como la tercera en discordia A dos voces

En tanto, Diego Santilli habló mientras lo maquillaban para salir al aire y usó la noticia para reforzar su campaña de cara a los comicios generales del 14 de noviembre. “Ni la China Suárez ni Wanda Nara, team Argentina”, indicó.

La última en responder fue Victoria Tolosa Paz. La candidata del Frente de Todos llamó la atención al confesar que no estaba al tanto de la polémica. “No sé ni de lo que me estás preguntando”, le respondió al periodista que le hizo la consulta. Y aclaró: “Está muy lejos de mi realidad cotidiana, quizás si le consultás a alguien más joven puede responder con mayor certeza”.

Myriam Bregman, la candidata por la Ciudad de Buenos Aires que acompañó a Del Caño, afirmó que habían estado hablando del tema en el viaje al canal y consideró que “el amor debe ser libre”, frase que se alinea al descargo que la China Suárez realizó este miércoles por la tarde.

Malena Galmarini, la directora de AySA, que fue a apoyar a Tolosa Paz, no quiso tomar partido por ninguna en particular: “Team mujeres”, respondió.

Finalmente, Analía Maiorana, la pareja de Santilli, se posicionó del lado de la esposa de Icardi. Y pidió: “No me hablen de esos temas porque me hacen muy mal”.