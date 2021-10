El fuerte reclamo de Viviana Canosa a Sergio Berni: “¿No pensó en irse de este Gobierno de ineptos?”

Viviana Canosa regresó a la televisión después de varias semanas alejada de las cámaras y volvió a arremeter nuevamente contra el oficialismo. En esta ocasión, la conductora tuvo en un móvil al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y mantuvo un tenso cruce.

Con un país conmocionado por el asesinato de Lucas Iván Cancino, el joven de 17 años que fue apuñalado en Quilmes mientras intentaban robarle la bicicleta, el ojo está puesto nuevamente en el Ministro de Seguridad. Por eso, Viviana Canosa quiso interrogarlo cara a cara para saber qué iban a hacer desde el Gobierno para combatir esta problemática.

Viviana Canosa arremetió contra Sergio Berni y la inseguridad en la Provincia (Foto: Captura de video)

“Berni tengo un nivel de calentura desde ayer de no poder creer lo que está pasando con la inseguridad y tengo la sensación de que estamos a la buena de Dios”, le expresó Canosa cuanto el ministro apareció en pantalla. A continuación, le planteó qué podían hacer “los ciudadanos de a pie” luego de que Aníbal Fernández, el Ministro de Seguridad Nacional, declarara que no había suficiente personal. “Tenemos miedo”, sentenció la periodista.

A modo de respuesta, Berni mencionó una serie de reformas que están realizando en la Provincia entre las que se encuentra la formación de diez mil policías para el 2022. “Estamos ante una degradación estructural que viene prolongándose en el tiempo sobre lo que significa el orden, la autoridad y el respeto. Me parece que no podemos concentrarnos cuando hablamos de seguridad en más o menos policías”.

A continuación la conductora le remarcó que, para ella, los oficiales de las fuerzas de seguridad se ponen “del lado de la delincuencia” dejando de lado a los ciudadanos. Asimismo lo comparó con Aníbal Fernández quien en los últimos días fue acusado de amenazar a Nik, el creador de Gaturro.

El fuerte cruce entre Viviana Canosa y Sergio Berni

“Berni ¿Usted no quiere renunciar? Porque usted explica la realidad de una manera impecable pero después dice que no lo puede resolver que depende de la Justicia y yo pregunto ¿No se llena de impotencia cuando no pueden resolver lo que le pasa a la gente común?”, manifestó molesta, a lo que luego agregó: “¿Usted no pensó en irse de este Gobierno de ineptos?”

Evadiendo contestar la pregunta sobre una posible renuncia, el funcionario dejó en claro que más allá de las peleas, él planea permanecer en su puesto: “Yo soy un soldado. Los soldados no nos rendimos, damos las peleas que tenemos que dar nos puede ir mejor nos puede ir peor pero la única alternativa que no está en mi concepto es bajar los brazos nunca”.

El ministro Sergio Berni junto al gobernador Axel Kicillof Prensa PBA

Pero Canosa no se quedó callada e insistió: “Usted dijo que este Gobierno es un cachivache. Renuncie Berni”. Sobre eso, el ministro describió una serie de valores que justifican su permanencia en el oficialismo.

“La lealtad es un defecto en la política, decir lo que uno piensa parece un defecto en la política y vivir con honor parece un defecto en la política. Yo me enorgullezco de estos tres defectos. Y ahora tenemos una responsabilidad institucional que son las elecciones y después discutiremos lo que usted está diciendo”, contestó Berni, zanjando la discusión.