El irónico comentario de Marcelo Longobardi contra Sergio Massa por el “mutismo” en las negociaciones con el FMI: “No existe”

Marcelo Longobardi criticó en términos muy duros a Sergio Massa por la falta de información que circula en torno a las negociaciones que mantiene el ministro de Economía con el Fondo Monetario Internacional para recibir un desembolso de US$10.000 millones. El periodista dijo que, en un contexto económico “dramático”, el funcionario ingresó en un “mutismo total”; se preguntó si efectivamente “existe” el titular de Hacienda y lo caracterizó de “entelequia”; es decir, de acuerdo con la definición más simple del término, una “persona o situación perfecta e ideal que solo existe en la imaginación”.

“Al momento, no hay señales del bendito desembolso de los 10.000 millones de dólares que espera el ministro Sergio Massa, si es que esto es correcto, porque como no se comunica con los argentinos, la gente tiene que andar adivinando de qué se trata esta historia”, dijo el conductor de Radio Rivadavia, y añadió: “Massa está en una etapa de mutismo total”.

Marcelo Longobardi, duro contra Sergio Massa por su falta de comunicación

A mediados de abril, se informó que el gobierno de los Estados Unidos apoyaría las gestiones del ministro para renegociar el acuerdo con el FMI, lo que le permitiría al país acceder a un nuevo desembolso de dinero, en un contexto en el que el dólar informal comenzaba su escalada desenfrenada hasta llegar muy cerca de los $500. Frente a las expectativas, sin embargo, después de la devaluación del tipo de cambio informal, y más allá del viaje a Brasil con la comitiva presidencial que no arrojó los resultados esperados, hubo pocas o nulas comunicaciones desde el ministerio de Economía.

En este sentido, Longobardi dijo que la “Argentina tiene un problema económico muy dramático” y que mientras “el presidente Alberto Fernández balbuceó en La Rioja cuatro y cinco ideas bastante desconectadas de la realidad”, la persona que “está al frente de un problema que afecta a los argentinos -no me importa si lo afecta mucho a él o no en sus perspectivas políticas-, no se comunica con nosotros”.

Alberto Fernández, en viaje a Brasil, con Daniel Scioli, Santiago Cafiero, Sergio Massa, Agustín Rossi y Julio Vitobello

En este punto, lo atacó con dureza: “Massa no existe para la opinión pública argentina, es una entelequia. A veces me pregunto si efectivamente existe Massa, ¿no? Mandémosle un móvil a ver si sale de su casa”, ironizó Longobardi.

Y finalizó: “Todo el mundo supone que Sergio Massa está negociando con el Fondo Monetario Internacional un desembolso por 10 mil millones de dólares. Si esto es cierto o no, no está confirmado por Massa, pero en cualquier caso, de ser cierto, esto está lejos de ocurrir”.

