El explosivo mensaje de La China Suárez contra Wanda Nara: “Yo no tengo antecedentes penales y no alieno a mis hijos”

Luego de que Wanda Nara asegurara que María Eugenia “la China” Suárez editó el video de su discusión afuera de la “casa de los sueños” de Mauro Icardi en Nordelta y la cuestionara públicamente por no tener códigos, la ex Casi Ángeles salió al cruce. Este sábado usó sus historias de Instagram para hacer un fuerte descargo contra la conductora y no se guardó nada.

“Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mier**, interesada, prostituta y muerta de hambre’”, sostuvo Suárez junto a un video de una publicidad que grabó cuando era pequeña. “Chicos, les puedo caer bien y mal, pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas ch*** p*** y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los bolu***. Que tengan un lindo fin de semana”, continuó.

El descargo de la China Suárez contra Wanda Nara (Foto: Instagram @sangrjaponesa)

“Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser millonaria’. ¿Cómo quién? Yo soy millonaria, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le c*** la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada”, continuó Eugenia en una segunda historia de la red social.

El descargo de la China Suárez contra Wanda Nara (Foto: Instagram @sangrjaponesa)

“Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo gané trabajando desde los seis años. ‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, sentenció.

Solo media hora después llegó la respuesta de Wanda Nara, en la que hizo mención a Benjamín Vicuña, expareja de Suárez y padre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio. “La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo que necesitaba una familia en Turquía la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge e irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”, arremetió la conductora de MasterChef Celebrity.

La respuesta de Wanda Nara a la China Suárez (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a c*** p*** como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota de un macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a c*** p*** y los alejes del daño”.

La respuesta de la conductora no terminó ahí. “Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene”, siguió y volvió a pedirle que mostrara el video completo de la pelea que tuvieron en Nordelta. El viernes en Puro Show (eltrece) compartieron un video en el que solo se pudo ver el cuello y mentón de la China Suárez —sugiriendo que fue ella quien lo grabó—, pero que permitió oír una parte del violento cruce cargado de amenazas e insultos que tuvo con Wanda Nara. “Sos una negra de m**** que estás acá por plata, pel*****. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato a palos. Idiota”, se escucha decir a Nara. Lejos de quedarse callada, Suárez le retruca: “¿A quién vas a matar a palos?”. Ante esto, Nara continúa furiosa: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

Se filtró el video del feroz enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta: “Muerta de hambre”

“Mostrá el video completo ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan”, arremetió en referencia a Vicuña y Nicolás Cabré, padre de Rufina, su hija mayor. “Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de la Argentina, etcétera”.

La respuesta de Wanda Nara a la China Suárez (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Algunas tenemos más dignidad y, si tengo el 50 por ciento, es porque conmigo se hicieron millonarios; en cambio, al lado tuyo se hundieron todos. Cuidame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía. Agradecé moncha que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella”, arremetió Wanda Nara.

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara)

Por último, en una tercera historia de Instagram, la conductora también apuntó contra su exmarido y aseguró que para ella fue el deportista quien utilizó la cuenta personal de su pareja para publicar los lapidarios mensajes: “Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imagínate que sé perfectamente que una vez más te usó el Instagram porque sé que no serías justo vos tan inútil de hablar de casados ni de un ex mío. Es tan obvio. Que me supere, ayudalo”.