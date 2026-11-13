Se filtró el video del feroz enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta: “Muerta de hambre”

En medio del escándalo que envuelve a Mauro Icardi -quien protagonizó un tenso episodio en su casa de Nordelta que terminó con la intervención policial por presuntas lesiones hacia su hija mayor, fruto de su relación con Wanda Nara- en las últimas horas salió a la luz un video que ya está en boca de todos. Se trata de un material que muestra cómo la mediática amenaza a María Eugenia ‘La China’ Suárez.

La China Suárez y Wanda Nara, un enfrentamiento que comenzó en 2021 y parece no tener fin (Foto: Instagram @sangrejaponesa/@wanda_nara)

Este viernes, la panelista Angie Balbiani presentó en Puro Show (eltrece) un video inédito que muestra a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) lanzando fuertes amenazas e insultos dirigidos a la ex Casi Ángeles, en un tenso cruce que habría tenido lugar en la residencia conocida como la “Casa de los sueños”.

En la filmación —que tiene un encuadre cerrado donde solo se alcanza a ver el cuello y el mentón de la China Suárez, sugiriendo que ella misma sostenía el teléfono— no se llega a ver el desarrollo de la escena. Sin embargo, el registro de sonido documenta con crudeza el violento cruce, cargado de insultos y amenazas.

La China Suárez y una feroz pelea con Wanda Nara (Foto: Captura TV)

En el audio se escucha a Wanda Nara recriminarle a la actriz en duros términos: “Sos una negra de m**** que estás acá por plata, pel*****. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”. Lejos de quedarse callada, la actriz le retruca: “¿A quién vas a matar a palos?”. Ante esto, la conductora continúa furiosa: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

Balbiani dio detalles sobre el momento exacto en el que se habría producido la discusión al señalar que todo se desató cuando “Wanda va a la Casa de los Sueños a buscar a su hija, la China Suárez sale del domicilio y se da un enfrentamiento”.

Todo este episodio se desencadenó el mismo día en que la mansión de Icardi —situada en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta, Tigre— quedó en el centro de la atención por un fuerte despliegue policial.

Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron definitivamente a finales de 2024, tras varios años de idas y vueltas, crisis mediáticas (como el "Wandagate" de 2021) y breves intentos de reconciliación (Foto: Instagram @mauroicardi)

En el marco de la causa, caratulada preliminarmente como lesiones leves agravadas, el futbolista se apersonó el jueves pasado ante la fiscalía de Tigre para dar su versión de los hechos y rechazó de plano cualquier acusación de violencia. A su vez, para respaldar su postura ante los estrados judiciales, el deportista sumó a la investigación una filmación propia capturada con su teléfono celular, la cual registra las advertencias y amenazas que le profirió Martín Migueles frente a los efectivos policiales.

En el video se lo escucha al futbolista rosarino decirle a Migueles: “Que vaya a hacer la denuncia (Wanda Nara) y que venga con la orden del juez”.

El polémico video en el que Martín Migueles invitó a Mauro Icardi a pelear

Cansado de la situación, Migueles le respondió: “Mauro, yo soy un pibe grande. No me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy Maxi ni soy L-Gante, yo te rompo la boca. Yo te aviso”.

Al escuchar estas palabras, la policía que se encontraba en el lugar decidió separarlos. Mientras tanto, Icardi siguió grabando la escena, donde se podía escuchar a Martín afirmar: “¡Yo estoy re tranquilo! Pero donde te cruzo, te rompo la boca”.