Wanda Nara tras conocerse que la China Suárez la va a denunciar: “No tenemos los mismos códigos”

Después de que se filtrara un video de Wanda Nara insultando a la China Suárez, la mediática decidió salir a aclarar la situación en diálogo con Marina Calabró y Luis Ventura por la pantalla de América TV. Según reveló, el video difundido estaría editado y faltaría una parte clave en la que su enemiga pública habría intentado persuadir a sus hijas para que cambiaran su testimonio.

“No compartimos los mismos códigos. Los mismos valores y, claramente, yo la primera vez que viví una situación violenta logré escaparme y ponerle fin a mi relación. Como adultos tenemos la obligación también de dar un ejemplo a nuestros hijos. Y nunca voy a poder tener buena relación con alguien que no cuenta con mis mismos valores”, dijo la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) totalmente indignada.

Además, aclaró que la actriz no se encontraba en la propiedad de Nordelta cuando sucedieron los supuestos hechos de violencia denunciados por una de sus hijas en común con Mauro Icardi. “Ella no estaba y esto quedó en la registración de ingresos al barrio privado. Llegó un ratito antes de lo que llegué yo, por eso mi ataque también era porque pensaba: ‘¿Cómo te permitís hablar si vos no estabas’'. Entonces, lo primero que le digo es: ‘¿Cómo te podés meter a defender algo que no es?’ Es más digno cualquier cosa antes de ponerse a defender o a negar la palabra de un menor", remarcó.

Wanda Nara reveló por qué se enojó con la China Suárez y la insultó

Ante los rumores de que la China Suárez le iniciaría acciones legales por amenazas, Wanda respondió que pedirá a la Justicia que presente su celular con el video completo como prueba: “Ya que les encanta grabar, filmar y editar, porque como no la están llamando para trabajar, está haciendo su propia película... le voy a pedir entonces al que haga la investigación que presente el video entero”.

Fue entonces que Calabró quiso saber los detalles de los minutos que fueron recortados por la China Suárez antes de pasar el video. “El video está cortado al inicio, en la parte que ella empieza a dar órdenes a dos menores, a decirles lo que tenían que decir y no decir y cómo hablar o cómo interpretar algo que había pasado cuando ella no estaba. Entonces ya eso generó en mí un ataque. No se puede censurar a un niño, no se le puede meter pánico y miedo a un niño que quiera hablar”, respondió.

Martín Migueles respaldó a Wanda Nara y se defendió del video en el que invita a pelear a Mauro Icardi

Quien también respaldó esta versión fue Martín Migueles, que estuvo presente el día en que se desató el conflicto. Según explicó el empresario, la China Suárez, antes de enfrentarse con Wanda Nara, había intentado persuadir a la hija menor del exmatrimonio.

“El lunes, haciéndose la buena, me dio la mano y nos presentamos. Y yo, como un tarado, le digo: ‘¿Cómo se puede cortar esto? Yo estoy bien predispuesto’. Y todo eso lo tiene filmado ella seguro, pero solo utilizó lo que le servía. También le dije que yo siempre había querido conocer a Mauro. Yo soy el único que estaba habilitado en la isla para poder retirar a las nenas. Y le dice a la nena menor: ‘I, ¿ya le dijo lo que le comentó a Fernanda de que había mentido y demás...?’. Quería instalar esa idea", explicó el novio de la mediática.

Martín Migueles respaldó a Wanda Nara y se defendió del video que filtró Mauro Icardi sobre su persona

En relación al video en el que invitó a Mauro Icardi y por el que fue denunciado por el exjugador del Galatasaray, el personal trainer afirmó: “Él sale de la casa, lo saludo y me saluda. Pero él ya había salido mal predispuesto. Le había faltado el respeto a la policía. La gente que está trabajando no puede hacer nada, pero yo no dejo que me falten el respeto”.

Sin embargo, aseguró que no piensa brindar mayores detalles para no perjudicarse en la causa que se le inició y por la que podría perder el contacto total con las menores. “Él pidió una cautelar para que yo no pueda estar con las nenas; pero me quiero cuidar porque ahora ya sé qué partido juegan”, concluyó.