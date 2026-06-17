El look de Antonela Roccuzzo para el debut de la Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina debutó ante Argelia en la primera fecha del Mundial 2026, donde uno de los focos estuvo en la tribuna con motivo del look de Antonela Roccuzzo en el Arrowhead Stadium de los Kansas City Chiefs. La mujer de Leo Messi se hizo presente con sus tres hijos y también con sobrinos y más familia.

Antonela Roccuzzo llegó al estadio con la camiseta titular de Messi

En la edición Qatar 2022, hubo mucha atención en las decisiones estéticas de Anto Roccuzzo, quien inició el torneo con la camiseta titular -al igual que hoy- pero, tras la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita, cambió durante el resto del torneo y se mantuvo a lo largo de los siguientes seis partidos con la suplente. Esta decisión también fue replicada por gran parte de la familia Messi, como fue el caso de Jorge y Celia.

Antonela y la familia Messi utilizó la camiseta suplente de 2022 como cábala durante Qatar Martin Meissner - AP

Para esta ocasión, la esposa de Lionel Messi eligió utilizar la camiseta titular y con la 10 de su marido en la espalda. Una gran diferencia con otras Copas del Mundo es que en esta edición luce el parche dorado de campeón, algo que ocurre por primera vez en la historia con motivo que FIFA lo implementó en 2008 e Italia fue la primera en usarlo en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Toda la familia Messi decidió lucir la camiseta titular con la 10 en su espalda Captura

Además de Antonela, todo el resto de la familia presente decidió seguir su idea y no hubo ninguno que tuviera la camiseta suplente. Así, tanto Mateo como Ciro y Thiago llegaron con esa misma prenda y se dirigieron rumbo al palco brindado por el capitán de la selección argentina.