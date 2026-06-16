Mundial 2026, en vivo: la formación de Argentina para el debut contra Argelia y toda la previa de los hinchas en Kansas

Estaba muy enojado. No había manera de sacarlo de la idea central que daba vuelta en su cabeza desde hacía media hora, tras el empate entre Uruguay y Arabia Saudita. La oportunidad desaprovechada, los puntos que se escaparon. Pero una pregunta en inglés, cerca del cierre de la conferencia de prensa, lo incomodó mucho más. Porque apuntó a sus actitudes. Marcelo Bielsa sintió que le cuestionaban su forma de ser. Fue una reacción distinta: “No soy un modelo. No tengo que dar ninguna explicación”, se despachó, luego de que le preguntaran por qué no miró a la cámara durante la sesión fotográfica oficial de la FIFA o por qué no miraba al rostro a los periodistas que le hacían preguntas.

Luego hubo otra pregunta de fútbol, pero ahora la situación había dado un giro completamente distinto. Respondió una situación de juego someramente y le pidió al traductor que le permitiera ampliar la respuesta por la pregunta anterior. “Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí -esgrimió. No tengo por qué explicar por qué no miro a los interlocutores. Creo que hay un límite de lo que hay que explicar. Si usa lentes, porque usa lentes. Si mira para arriba o para abajo... ¿Tanto hay que explicar? Se buscan explicaciones en situaciones... en cosas que no la merecen. No hay nada de malo. No tenemos obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen fundamentos. No hice nada malo", se defendió.