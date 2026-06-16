Mundial 2026, en vivo: la formación de Argentina para el debut contra Argelia y toda la previa de los hinchas en Kansas
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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El gesto de la selección para Nico Balerdi
Leonardo Balerdi sufrió una grave lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha durante un entrenamiento con la selección Argentina, dolencia que lo dejó fuera de la lista definitiva para el Mundial.
Aún así, sus compañeros le enviaron fuerzas a través de un sentido posteo publicado en X.
#SeleccionMayor ¡Leo Balerdi, estamos todos con vos! 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/XVk26ZbONn— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 16, 2026
Enfrentamiento entre simpatizantes argentinos y argelinos
En las últimas horas circularon videos en redes sociales donde puede verse un altercado en las inmediaciones del Time Square Garden, en Nueva York, entre hinchas de Argentina y de Argelia en la previa del enfrentamiento de este martes por el primer partido del grupo J.
Marcelo Bielsa: “No soy un modelo, no tengo que andar explicando todo”
Estaba muy enojado. No había manera de sacarlo de la idea central que daba vuelta en su cabeza desde hacía media hora, tras el empate entre Uruguay y Arabia Saudita. La oportunidad desaprovechada, los puntos que se escaparon. Pero una pregunta en inglés, cerca del cierre de la conferencia de prensa, lo incomodó mucho más. Porque apuntó a sus actitudes. Marcelo Bielsa sintió que le cuestionaban su forma de ser. Fue una reacción distinta: “No soy un modelo. No tengo que dar ninguna explicación”, se despachó, luego de que le preguntaran por qué no miró a la cámara durante la sesión fotográfica oficial de la FIFA o por qué no miraba al rostro a los periodistas que le hacían preguntas.
Luego hubo otra pregunta de fútbol, pero ahora la situación había dado un giro completamente distinto. Respondió una situación de juego someramente y le pidió al traductor que le permitiera ampliar la respuesta por la pregunta anterior. “Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí -esgrimió. No tengo por qué explicar por qué no miro a los interlocutores. Creo que hay un límite de lo que hay que explicar. Si usa lentes, porque usa lentes. Si mira para arriba o para abajo... ¿Tanto hay que explicar? Se buscan explicaciones en situaciones... en cosas que no la merecen. No hay nada de malo. No tenemos obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen fundamentos. No hice nada malo", se defendió.
La base de Qatar y dos novedades importantes: cómo perfila Scaloni el equipo para el debut mundialista
KANSAS CITY (Enviado especial).- A horas del debut de la selección, el Mundial empieza a sentirse también en las calles de Kansas City. De a poco aparecen las primeras camisetas argentinas, sobre todo en la zona de Country Club Plaza, un sector lleno de bares, restaurantes y espacios al aire libre que ya se va poblando de hinchas. Mientras la ciudad va tomando color, a pocos kilómetros de allí y a puertas cerradas, Lionel Scaloni siguió ajustando detalles con vistas al partido frente a Argelia.
En la práctica de este lunes, la última antes del debut, el entrenador paró el equipo que se perfila para enfrentar a los africanos, con dos novedades importantes: la presencia de Lisandro Martínez como lateral izquierdo y la de Lautaro Martínez como referencia de área.
Así juega Argelia, el primer rival de la Argentina en el Mundial: un equipo peligroso
La selección argentina debería planificar el partido ante Argelia convencida de que, en los papeles, tendría que hacer dos goles para ganar el partido. ¿Por qué? Argelia es inferior en cuanto a la jerarquía y el poderío del plantel de Lionel Scaloni, pero un gol va a hacer. ¿Cómo se puede afirmar contundentemente este dato? Es una proyección, una forma de graficar el estilo del primer rival argentino del Mundial, que se dará este martes en Kansas City.
En el último amistoso de preparación que disputó Argelia este miércoles, Oscar Villegas, el DT de Bolivia, se había quejado en la previa por el pedido del conjunto africano, que había sido no sólo jugarlo a puertas cerradas sino que además nadie (ni ellos) puedan filmar imágenes. Al final aparecieron los drones y se hicieron virales cómo fueron las cuatro anotaciones para el 4-0 final.
El primer maestro de Scaloni: la historia detrás del vínculo con Vladimir Petković, el DT de Argelia
KANSAS CITY (Enviado especial).- Hay una historia que, desde hace años, circula por Casilda, en el sur de Santa Fe. Dice que Ángel Scaloni, padre de Lionel, conoció a Jorge Sampaoli en el Banco Provincia. Mientras él trabajaba en el campo, el entonces empleado de la sucursal lo ayudaba con los números del negocio familiar. Con el tiempo, cuando su hijo terminó el curso de entrenador y buscaba una oportunidad para empezar, fue el propio Ángel quien le sugirió al futuro técnico de la selección argentina que lo llevara a trabajar con él, aunque fuera como ayudante de campo o en un puesto menor. Sin embargo, pocos saben que el primer entrenador que realmente le abrió las puertas y lo involucró en las decisiones importantes no fue quien años después dirigiría a la selección en el Mundial de Rusia 2018, sino el que este martes estará sentado en el banco de enfrente: Vladimir Petković, el DT de Argelia, que lo dirigió en Lazio (Italia) y que, aunque casi no le dio oportunidades dentro de la cancha, sí lo hizo sentirse parte desde afuera.
Mundial 2026: banderazo argentino en Kansas City en la previa del debut ante Argelia
KANSAS CITY (enviado especial).- El ritual de cada previa de los partidos de la selección explotó en la primera sede mundialista. Con el sol todavía pegando fuerte, cerca de 10.000 argentinos se congregaron este lunes en el centro de Kansas City para vivir la previa del debut de la selección en el Mundial 2026.
La convocatoria estaba pautada para las 18 (20 de la Argentina) en el coqueto Mill Creek Park, en la ciudad del medio oeste estadounidense. La calma que se vive todos los días como si fuera un feriado se vio alterada por un aluvión de camisetas celestes y blancas, banderas con el rostro de Maradona y el número 10 de Messi, bombos y hasta asados improvisados sobre el impecable césped.
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