El look de Katy Perry en la fiesta inaugural del Mundial 2026: qué se puso y cómo fue la performance

Katheryn Elizabeth Hudson, conocida artísticamente como Katy Perry, tuvo el honor de ser la artista elegida para inaugurar la celebración de apertura del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. Junto a ella, otros de los artistas que también se presentaron en el evento fueron Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Katy Perry durante su performance en Los Ángeles junto a Tius Luka Sundberg (AP Photo/Mark J. Terrill) Mark J. Terrill - AP

Horas antes de salir a escena, la cantante estadounidense ya había anticipado el atuendo elegido para la ocasión, cuando compartió un video del ensayo de su entrada triunfal para entonar la canción “Wonder”, la cual interpreta con el joven cantante noruego Tius Luka Sundberg, de tan solo diez años.

Su llamativo look estaba compuesto por un vestido plateado de inspiración futurista. La pieza combinó un cuerpo ajustado con transparencias y aplicaciones brillantes, y una imponente falda confeccionada con cientos de flecos metalizados que caían hasta el suelo y formaban una larga cola. Para la ocasión, eligió unas sandalias de taco alto, su cabello suelto y un maquillaje sutil, que no le sacaba atención al diseño.

La artista norteamericana eligió un estilo futurista para la ocasión (AP Photo/Mark J. Terrill) Mark J. Terrill - AP

¿Cuál fue la temática elegida y cómo fueron las puestas en escena del show más esperado?

La temática que se eligió para la celebración fueron los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, por lo que la puesta en escena reflejó la diversidad de culturas. Tras la cuenta regresiva se pudo ver una bandera del país norteamericano en color azul sobre la mitad de la cancha y una batucada con decenas de bailarines, que buscaron mostrar la esencia del fútbol en la nación.

El primero en salir fue el rapero Future con la cantante Tyla, quienes interpretaron el sencillo “Game Time” (Hora de jugar). Luego llegó el turno de LISA, Rema y Anitta, quienes cantaron el tema creado para esta fecha tan especial, “Goals”.

El inicio del show en Estados Unidos

Tras una breve pausa, en la que los equipos de Estados Unidos y Paraguay pudieron usar el campo de juego para realizar su calentamiento, se dio paso a la vuelta olímpica de las banderas de todos los países que participan este año del mundial. Y en el centro de escena aparecieron Katy Perry y Tius Luka Sundberg para interpretar “Wonder”.

A diferencia de otras presentaciones, lo que llamó la atención de los espectadores es que la cantante no tuvo bailarines ni una gran escenografía que la acompañe en el show. De esta forma, lo que se destacó fue su voz y la de su joven acompañante.