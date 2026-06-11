Quién es el cantante nigeriano que acompañó a Shakira en la apertura del Mundial

El escenario del Estadio Ciudad de México vibró durante la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026 con la presentación de Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy. Ambos artistas interpretaron ante millones de espectadores “Dai Dai”, el tema oficial del torneo, que recientemente fue elegido por los fanáticos como la mejor canción mundialista de la historia en una encuesta de Billboard. La elección del africano para este evento no es casual, ya que el músico se transformó en un verdadero fenómeno de la industria musical contemporánea.

Shakira eligió a Burna Boy para que la acompañe en Dai Dai Heather Khalifa - FR172147 AP

Nacido como Damini Ebunoluwa Ogulu el 2 de julio de 1991 en Port Harcourt, Nigeria, Burna Boy creció en una familia con una profunda herencia musical, ya que su abuelo fue mánager del reconocido Fela Kuti.

Según la Enciclopedia Británica, este vínculo influyó notablemente en su identidad. Aunque a menudo se lo asocia con el afrobeats, el artista prefiere definir su sonido como “afrofusión”, una compleja mixtura que combina ritmos africanos con reggae, dancehall, hip-hop y R&B. Como declaró en una entrevista con Complex: “No tiene definición. Esto es música. Son colores divinos que no tienen nombre”.

Su carrera profesional despegó a principios de la década de 2010 tras ganar notoriedad local con “Like to Party”, cuando alcanzó el estrellato global con álbumes aclamados como African Giant (2019) y Twice as Tall (2020), este último premiado con un Grammy al Mejor Álbum de Música Global. Su impacto es innegable: se convirtió en el primer artista africano en agotar entradas en estadios de Estados Unidos y Europa. Más allá de su éxito comercial, Burna Boy utiliza su plataforma para promover el panafricanismo y cuestionar la corrupción política en su país natal, rasgos que le valieron el respeto del público y la crítica.

Burna Boy se llevó las miradas al aparecer en el centro de la escena junto a Shakira (Fuente: Captura de pantalla)

La colaboración con Shakira en el Mundial 2026 marca un nuevo hito en su trayectoria. El tema “Dai Dai” rinde tributo a leyendas del fútbol como Maradona, Pelé, Messi y Cristiano Ronaldo, además de fusionar el espíritu deportivo con la esencia bailable que caracteriza al nigeriano. Con un estilo que trasciende fronteras y una visión artística que busca reivindicar las raíces culturales africanas, el cantante se consolida como uno de los nombres más influyentes del panorama internacional actual. Su participación en México ratifica la expansión definitiva de los sonidos de África en los escenarios más masivos del planeta.