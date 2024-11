El look deportivo y súper canchero de Antonela Roccuzzo para ver a su hijo Thiago jugar al fútbol en Rosario

Antonela Ruccuzzo viajó a Santa Fe para acompañar a su hijo mayor, Thiago Messi, en su debut como titular del Inter Miami en la Argentina. La joven promesa de 11 años fue a Rosario con el equipo norteamericano para jugar la Newell’s Cup en el predio Jorge Bernardo Griffa, ubicado en Bella Vista, una de las primeras canchas en las que brilló su padre. Al partido, que generó grandes expectativas entre los fanáticos del fútbol, no solo asistió la madre del pequeño, sino que también fueron sus abuelos, Jorge y Celia, y su hermano menor, Ciro.

Para la segunda fecha del torneo, Antonela optó por un look deportivo y canchero, pero tranquilo, para mantener un perfil bajo y que todas las miradas estén puestas en la verdadera estrella del día, su hijo Thiago. La modelo llevó unos pantalones sueltos de algodón tipo cargo con estampado militar y un top negro liso para completar el conjunto. Además, añadió unas zapatillas negras y unos lentes de sol a tono que la ayudaron a mantener la elegancia y el estilo. Más tarde, cuando le tocó exponerse al sol, le sumó una gorra al outfit.

A pesar de sus intenciones de no llamar la atención, lógicamente, algunos fanáticos la frenaron a la entrada de la cancha para pedirle su autógrafo. Con mucha amabilidad y la cálida sonrisa que la caracteriza, se acercó a saludar sin ningún tipo de inconveniente. Si bien Lionel Messi también viajó para pasar tiempo con su familia y aprovechar sus vacaciones, las cámaras no lo captaron, con lo cual no se sabe si pudo o no ver el partido de su hijo desde el predio. Es importante destacar que el capital de la selección argentina está de descanso hasta que inicie la próxima temporada de la Major League Soccer (MLS).

Otro dato no menor es que Thiago Messi no se está quedando con sus padres, ya que, al igual que el resto de la delegación del Inter Miami, está alojado en un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Rosario. En su mismo equipo juega Benjamín, el hijo de Luis Suárez, a quien su madre, Carolina Balbi, acompañó a los dos partidos que se disputaron hasta el momento en el torneo. Su padre, al igual que el capitán argentino, decidió no ir para no generar revuelo en el predio.

Thiago Messi juega contra Newell's en Rosario Marcelo Manera

El mayor de los hijos de Lionel y Antonela tuvo la oportunidad de brillar en la cancha como mediocampista. En el primer partido, que abandonó a los 11 minutos del segundo tiempo, tuvo una impecable performance, con una victoria 1 a 0 frente al equipo local. El segundo encuentro, que se disputó este martes, termino con otro triunfo para el Inter Miami, de 2 a 1 frente a Peñarol.

Esta no es la primera vez que un Messi se enfrenta a Newell’s, el equipo del que es hincha Lionel. Hace unos meses, la “Lepra” viajó a Miami para disputar un partido amistoso que terminó 1 a 1. En esta oportunidad, los niños del Inter Miami lograron imponerse frente al club argentino y demostrar que el fútbol estadounidense tiene todas las intenciones de crecer.