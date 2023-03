escuchar

A lo largo de su vida como celebridad y tras varios años instalada en diversos países europeos, Wanda Nara desarrolló un particular gusto por la indumentaria cara y los zapatos de diseño. Tal es así, que son famosos los vestidores que tiene en cada una de sus propiedades, los cuales cuentan con paredes totalmente cubiertas por prendas y accesorios provenientes de reconocidas casas de diseño como Gucci, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabanna, Chanel y otros.

El lujoso auto que se compró Wanda Nara: “Como me estoy portando bien, me hice un regalo”

Sin embargo, esta inclinación por los productos de lujo no solo está reservada a la indumentaria y, en los últimos años, la empresaria demostró tener una predilección por los autos de alta gama, llegando a tener una colección que incluye desde un Lamboghini hasta un Rolls Royce. Ahora, a su para nada modesto inventario de carrocería, le sumó un Audi que decidió autoregalarse durante su estadía en la Argentina.

Acostumbrada a compartir el minuto a minuto de su vida en las redes sociales, la mayor de las hermanas Nara decidió celebrar su nueva adquisición junto a sus 16 millones de seguidores. En una publicación que realizó en Instagram, recopiló varias fotos que capturó a lo largo de su semana y, al final de todo, mostró un video del “premio” que se hizo a si misma.

Wanda Nara posó con su exclusivo bolso Chanel

Al final de una serie de postales en donde posó frente al espejo para lucir diversos conjuntos deportivos y su bolso rosa brillante marca Chanel, la nueva conductora de MasterChef Celebrity filmó el interior de su nuevo Audi 0 km, el cual fue a retirar en compañía de uno de sus hijos a quien se vio sentado en el asiento del acompañante. “Como me estoy portando muy bien y por eso me compré un regalo”, escribió a modo de descripción, junto a varios emojis de corazón.

La publicación recibió más de 49 mil Me Gusta y, aunque podría haberle ganado una lluvia de críticas, en la sección de comentarios los usuarios comenzaron a bromear sobre la diferencia entre los gustos que se da Nara en comparación a los que ellos pueden acceder.

Wanda Nara mostró su nuevo auto de lujo

“Y yo llego a comprarme un lomito con papas cheddar”; “yo me auto regalo una remerita y me siento re cool”; “cuando me porto bien me compro una Coca de 500ml”; “yo como me estaba portando bien me compre tres pares de medias” y “yo cuando me quiero comprar un regalo me compro un chupetín”, fueron solo algunos de los cómicos mensajes que escribieron sus seguidores.

Esta reciente compra se suma a la ya multimillonaria colección que comparte con Mauro Icardi, con quien volvió a estar en pareja, según reveló días atrás a un medio italiano. Juntos, son dueños de un Lamboghini Huracan Spyder (cotizado a no menos de €238.700), un Bentley Bentayga (de €270.000), un Range Rover (de €249.900), un Hummer H2 Dorado (de €100.000) y, finalmente, el modelo más caro es un Rolls-Royce Ghost, el cual se consigue en el mercado por no menos de €305.300. Cabe destacar que el costo de este último depende de la versión que se compre y qué tanto se lo personalice.

