El drama de Tamara Bella: está embarazada, se separó de Pablo Kunz y solicitó una perimetral

La historia de amor entre Tamara Bella y Pablo Kunz dio un vuelco de 180 grados para convertirse en una pesadilla. Luego de su separación, a menos de un año de estar casados, la mujer llevó el tema a la Justicia, donde pidió una perimetral. Así lo informó su abogada, Ana Rosenfeld, quien dialogó en Intrusos para explicar esta dramática situación que está atravesando.

Ante la atenta mirada de la conductora Florencia de la V, la letrada contó los detalles del momento angustiante de Tamara Bella, quien se encuentra embarazada de seis meses. “Está en una situación verdaderamente muy difícil, no solo económicamente, porque no tiene ni prepaga, sino que también es una situación límite en la casa donde vive porque hay gastos que su ex no está afrontando”, sostuvo.

Tamara Bella y la dramática situación que vive tras su separación de Pablo Kunz Foto: INSTAGRAM / @tamibellatb

A medida que la relación entre Bella y Kunz fue desgastándose, la mujer decidió tomar cartas en el asunto para que el psicólogo mantenga una distancia sobre su persona: “Hay una perimetral solicitada por cuestiones que verdaderamente preocupan. Los médicos han dicho que es un caso muy delicado, por lo que Tamara tiene que guardar reposo por su situación de vulnerabilidad”.

Con el drama a cuestas, se conoció que Bella viajó a la Costa (no se especificó a qué punto turístico) y en su regreso se reunirá nuevamente con Rosenfeld para solicitarle a Kunz los alimentos del bebé que está pronto a nacer, así lo marca el nuevo Código Penal. “El aún marido tiene que hacerse cargo de la responsabilidad económica de Tamara y también del bebé que ella tiene en su pancita”, completó la abogada.

El 23 de julio del año 2022, Tamara se casó junto a Kunz en el Club de Pescadores de Buenos Aires y ambos mostraron su felicidad por dar ese paso, lo que le otorgó una formalidad a una pareja que se construyó con el tiempo entre la mediática y el psicólogo.

Desde el staff periodístico de Intrusos escucharon a Rosenfeld e intentaron buscar el motivo por el cual se dio la separación entre ambos. En ese sentido, el cronista Pablo Layus deslizó la información de unas deudas que tenía Kunz y no eran del conocimiento de Tamara, lo que supuestamente habría deteriorado la confianza entre ellos. Al escuchar este relato, la abogada lo desmintió categóricamente: “No creo que sea una cuestión económica del marido lo que haya determinado una separación. Hay muchos matrimonios que pasan tormentas económicas muy importantes y no por eso se separan”.

Y, en esa misma línea, agregó: “Creo que si hay una separación es porque hay algo que no los deja convivir. Tamara tiene que estar tranquila, sin preocupaciones económicas, emocionales ni psicológicas”.

Tiempo atrás, en su cuenta de Instagram, Tamara Bella le dedicó unas tiernas palabras a quien hoy es su exesposo y con el cual mantiene una situación que se resolverá en la Justicia: “Dos oruguitas paran el viento. Mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando. Inseparables son. El tempo sigue cambiando... Ay, mi oruguita cuanto te amo. Un día te dije: ‘¿Nos casamos?’. Y vos reíste y dijiste: ‘Sí, acepto’. El tiempo siguió cambiando. Y nuestro amor siguió creciendo”.

