El mensaje de la mujer de Fernando Gago en medio de los rumores por su llegada a Boca Juniors

Escuchar

Fernando Gago es uno de los nombres que suena como próximo entrenador de Boca Juniors tras la renuncia de Diego Martínez. El exfutbolista, con gran pasado en la institución xeneize, resuelve aún su salida de Chivas y tras la derrota en el clásico, viajaría a la Argentina para firmar el contrato.

Fue justamente durante el clásico entre Chivas y Atlas, que la novia de Fernando Gago, Verónica Laffitte, le dedicó un tierno posteo y un mensaje de aliento. Junto a un video del DT en acción, escribió: “Te amo”.

El mensaje de aliento de Verónica para Gago en medio de los rumores de su llegada a Boca

Chivas perdió 2-3 contra Atlas en el marco del campeonato mexicano, y previo al partido, Gago habló por primera vez de los rumores de su llegada a Boca. “Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado ni de gente cercana a mí ni de mi entorno ni nada. No sé de dónde salen estas informaciones”, dijo el director técnico de Chivas, de Guadalajara, al medio mexicano Telemundo.

"YO NO TUVE NINGUNA OFERTA, YO NO TUVE NINGÚN CONTACTO, NI YO NI GENTE DE MI ENTORNO"



🔥 Fernando Gago habló tras la derrota en el Clásico Tapatío y... ¡¡NEGÓ CONTACTOS CON BOCA!!



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/gebjIvbm1p — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2024

Otra de las postales que compartió Vero Laffitte fue de ella en el estadio junto a sus dos hijos, Valu y Ciro, con la camiseta de Chivas.

Laffitte junto a Ciro durante el partido de Chivas ante Atlas

Laffitte junto a su otro hijo, Valu, en el clásico de Chivas

Tras una escandalosa separación de la extenista Gisela Dulko en 2021, se filtró en diciembre de ese mismo año la primera foto de Gago junto a Verónica, y desde entonces que están juntos. Gago en marzo de 2022 publicó una foto junto a ella en el jardín de su casa y oficializó el romance.

Gago junto a Verónica en México

Incluso Verónica lo acompañó a él a México en su experiencia como DT de Chivas y habrá qué ver ahora si continúan el romance allá o si se trasladan pronto a La Boca.

LA NACION