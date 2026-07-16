El mensaje de Shakira cargado de elogios para Messi y Antonela Roccuzzo: “Una persona no se define por su edad”

Horas después del histórico triunfo de la selección argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, Shakira decidió dedicarle un cariñoso posteo a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, con quienes compartió muchos años de su vida mientras vivió en Barcelona por su relación con Gerard Piqué.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira no pudo ocultar su idolatría por el capitán de la selección argentina y decidió compartir un inesperado mensaje que fue viral en redes sociales. “¡Lo que está haciendo @leomessi es extraordinario! Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía el tiempo y todas las adversidades. Prueba que una persona no se define por su edad ni por lo que digan los demás”, escribió la colombiana.

Pero eso no fue lo único, sino que también tuvo palabras para la esposa del futbolista: “¡Y sé que tener a una mujer como @antonelaroccuzzo a su lado le da la fuerza y ​​la inspiración para demostrarlo!”.

El sorpresivo posteo de Shakira dedicado a Messi y Antonela Roccuzzo Captura Instagram (@shakira)

Luego, Antonela reposteó la historia de Shakira y agregó dos emojis: uno para expresar su emoción por leer las palabras de la exitosa artista colombiana y otro de un corazón blanco. Con esto, una vez más queda en el pasado cualquier tipo de rumor vinculado a una pelea o ausencia de amistad entre ellas.

Así será el show de la final del Mundial 2026, con Shakira

La FIFA confirmó los detalles del primer show de medio tiempo en la historia de las finales de la Copa del Mundo. El evento, que se desarrollará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, contará con la participación estelar de Shakira, quien encabezará una propuesta artística junto a Justin Bieber, Madonna y BTS. La presentación, de 11 minutos de duración, busca fusionar el entretenimiento global con una causa solidaria.

Según informó el organismo, la producción cuenta con la participación de Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, que actuará junto a Coldplay. Además, la puesta en escena incluirá personajes icónicos de Plaza Sésamo y Los Muppets, con el objetivo de reforzar el mensaje educativo vinculado al FIFA Global Citizen Education Fund. El show fue diseñado por Chris Martin, quien sostuvo que el despliegue “se tratará de estar juntos y todos están invitados”.

La FIFA confirmó a Justin Bieber como uno de los artistas principales del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 FIFA

El fin primordial del espectáculo es respaldar el fondo educativo de la FIFA, que aspira a recaudar U$S100 millones. Según datos oficiales, la iniciativa ya superó los U$S50 millones gracias a la donación de un dólar por cada ticket vendido para la cita mundialista. Estos recursos se destinarán a proyectos sociales que integran el deporte y la educación en comunidades vulnerables de diez países.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó la relevancia de la convocatoria y la incorporación del reconocido cantante canadiense al elenco. “Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para encabezar el espectáculo de medio tiempo en apoyo a nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad”, aseguró el dirigente sobre la iniciativa impulsada por Global Citizen.