El jugado look por cábala con el que Evangelina Anderson revolucionó las redes en la semifinal del Mundial 2026
La exmodelo recurrió a su perfil de Instagram, donde revolucionó a sus cuatro millones de seguidores con un impactante outfit mundialista
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En instancias finales del Mundial 2026, la emoción es total. En medio del partido de este miércoles, en el que la selección argentina se enfrentó a Inglaterra, los famosos aprovecharon la previa del partido para compartir algunas de sus cábalas y, por qué no, el outfit con el que decidieron alentar a ‘La Scaloneta’; y Evangelina Anderson fue una de ellas.
La exmodelo recurrió a su perfil de Instagram, donde acumula 4.1 millones de seguidores, para compartir cómo apoya a su país desde Porto Cervo, en la exclusiva Costa Esmeralda de Cerdeña, ubicada en Italia, donde disfruta de unas vacaciones junto a Emma, la menor de sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Martín Demichelis.
En la primera imagen, Evangelina dejó ver el look superdeportivo en el que se destacó un top escotado, diseñado con las icónicas rayas verticales celestes y blancas de la selección argentina. En el pecho lleva la palabra “Argentina” en letras oscuras y el número 26 estampado en un tono dorado brillante. Para contrastar y mantener la comodidad, lo combinó con unos shorts de ciclista calzados en color negro liso. Además, agregó unos anteojos de sol oscuros, un reloj de pulsera plateado, un collar y el pelo recogido hacia atrás.
Para el segundo outfit, el mood pasó a ser 100% playero y relajado bajo el sol del verano europeo. En esta ocasión, optó por una bikini de dos piezas con un estampado que también sorprendió con los tonos celestes y blancos. Además, eligió como calzado unas ojotas negras clásicas y unos anteojos de sol más rectangulares.
Pero esta no es la primera vez que Eva dejó en claro su pasión por la selección. El viernes 3 de julio, en la previa del partido de los 16avos de final de la Copa del Mundo entre la Argentina y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, publicó en sus redes sociales fotos en las que lucía la misma bikini celeste y blanca. “En donde sea, siempre alentándote”, escribió junto a la imagen en la que no solo dejó ver su malla, sino también una cadenita con forma de sol, las tres estrellas y el número 26.
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