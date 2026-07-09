Confirmado en Nueva York: cómo será el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó nuevos detalles sobre uno de los momentos más esperados del Mundial 2026. La final del torneo, que se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, no solo definirá al próximo campeón del mundo, sino que también marcará un hito con la realización del primer espectáculo de medio tiempo en el partido decisivo. El evento combinará música, fútbol y una iniciativa solidaria, con artistas de alcance global y una iniciativa destinada a ampliar el acceso a la educación para niños de distintos países.

Final del Mundial 2026: New York New Jersey Stadium recibe el primer show de medio tiempo

La FIFA anunció que Justin Bieber se suma como uno de los artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, donde compartirá escenario con Madonna, Shakira y BTS.

El show de Shakira en el Mundial 2026

Será la primera vez que una final de la Copa del Mundo cuente con un show de estas características, que se desarrollará durante una transmisión de 11 minutos el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

Según informó la FIFA, el espectáculo buscará unir entretenimiento, fútbol e impacto social frente a una audiencia global.

Además de los cuatro artistas principales, el show contará con la participación del cantante Burna Boy, del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, que actuará junto a Coldplay. La producción estará a cargo de Global Citizen, en asociación con Live Nation y Done + Dusted.

La lista oficial de artistas y personajes confirmados por la FIFA para la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el espectáculo incluirá además la participación de personajes de Sesame Street y The Muppets, quienes desde hace décadas promueven el aprendizaje infantil en distintas partes del mundo. Su presencia reforzará el objetivo educativo que impulsa el fondo solidario vinculado al show.

Los artistas confirmados para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 FIFA

Los artistas confirmados para el espectáculo son:

Justin Bieber

Madonna

Shakira

BTS

Burna Boy

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus junto a Coldplay

En el cortometraje utilizado para presentar oficialmente el elenco, Chris Martin resumió el espíritu del evento al afirmar que el espectáculo “se tratará de estar juntos y todos están invitados”.

El FIFA Global Citizen Education Fund recibirá apoyo durante el show de medio tiempo

De acuerdo con la información difundida por la FIFA, el show de medio tiempo apoyará al FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo que tiene como meta recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y generar más oportunidades para que niños de todo el mundo practiquen fútbol.

El elenco principal del show está compuesto por figuras de renombre internacional, como Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS y Coldplay Chris Pizzello - Invision

El organismo explicó que la iniciativa ya superó los US$50 millones recaudados y que continuará en crecimiento gracias a la donación de un dólar por cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026. Esos recursos serán destinados a financiar proyectos sociales en distintas regiones del planeta.

La organización también recordó que, en mayo de 2026, junto con Global Citizen, anunció el primer grupo de organizaciones beneficiarias del fondo. Esos aportes respaldan programas que combinan educación y deporte para niños pertenecientes a comunidades con menos oportunidades en diez países.

FIFA, Global Citizen y Coldplay impulsan una presentación con eje en educación y fútbol

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la educación constituye el eje central del espectáculo y celebró la incorporación de Justin Bieber al elenco principal.

BTS será parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 AFP via Getty Images

“Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para encabezar el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en apoyo del FIFA Global Citizen Education Fund y de nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo”, expresó.

El dirigente también señaló que la presencia de Burna Boy, Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus junto a Coldplay contribuirá a transmitir un mensaje de esperanza y unidad frente a miles de millones de espectadores.

En sus palabras, el espectáculo fue concebido por Chris Martin, líder de Coldplay, como una celebración del fútbol, la música y los valores compartidos, con la intención de dejar un legado que perdure más allá del resultado de la final.