El mensaje de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari

Eduardo Beilinson, conocido como Skay, despidió con un mensaje en redes sociales al Indio Solari tras confirmarse la noticia de su muerte este viernes. “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre”, escribió en su posteo.

En tanto, anunció la suspensión del show que iba a dar junto a su banda este sábado. “Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, cerró Beilinson.

La noticia del fallecimiento del cantante, que tenía 77 años y sufría Parkinson, se conoció alrededor de las 9 de este viernes; su cuerpo fue encontrado en su casa de la localidad bonaerense de Parque Leloir. De momento no se señalaron otras causas de muerte por fuera de su enfermedad.

Beilinson y Solari compartieron años de escenario junto a Semilla Bucciarelli, Walter Sidotti y Sergio Dawi en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la legendaria banda del rock nacional que nació en la ciudad de La Plata en 1976.

Como compañeros, consolidaron hits como “Jijiji”, “Un poco de amor francés” y “La bestia pop”.

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