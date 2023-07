El mensaje de Vero Lozano luego de que trascendiera que Wanda Nara estará en su programa el lunes: “Con autorización”

escuchar

La salud de Wanda Nara preocupa al mundo del espectáculo. Es que la conductora de Masterchef fue internada de urgencia el día miércoles en el sanatorio porteño de Los Arcos, ubicado en la zona de Palermo, donde por un fuerte dolor abdominal y debió realizarse varios estudios. Al día siguiente, según testimonio de Andrés Nara, su papá, fue dada de alta, pero aún nadie cercano a su entorno, ni Wanda, habló al respecto.

Con ese hermetismo desde su entorno, Verónica Lozano, conductora del ciclo televisivo Corta por Lozano (Telefe), abrió su programa el viernes con la noticia de Wanda, mandándole sus mejores deseos y anunciando que el lunes estaría ahí en el programa con ella.

“Quería contarte que este lunes tenemos nota con Wanda Nara. Un diván hermoso con Wanda en el que vamos a hablar de todo”, arrancó Lozano, con una noticia que sorprendió y abrió la expectativa de cara a la emisión del lunes. Y agregó, antes de pasarle la posta a su compañero Mauro Szeta: “Si bien sabemos que está atravesando momentos complejos en relación a su salud, elegimos ser discretos hasta que ella no hable al respecto”.

Tras este anuncio que conmovió a los televidentes, la periodista Pilar Smith, en su cuenta de Twitter, aclaró que la nota que prometió la conductora estaba grabada hace dos semanas y por ende, Lozano, por el mismo medio, debió salir a aclarar los tantos.

El posteo de Verónica Lozano respecto a la entrevista con Wanda Nara

“Con respecto a la nota que emitiremos el lunes en Corta por Lozano con Wanda en el diván, es una nota que pautamos cuando fui a MasterChef. Dicha nota la hicimos hace diez días y saldrá al aire con autorización de ella”, explicó la reconocida presentadora televisiva para aclarar el panorama y así poner en tema a los televidentes sobre una entrevista que transcurrió previo al problema de salud que está atravesando la empresaria.

Marcela Tauro contó la contundente decisión que tomaron desde Intrusos

La salud de Wanda Nara motivó a que algunos medios de comunicación tomen cartas en el asunto a la hora de hablar de la modelo. En Intrusos (America), la periodista Marcela Tauro tomó la palabra en representación de sus compañeros y la producción para contar cómo se desenvolverán con el tema que los dejó “en shock”, según sus palabras.

“Me llegó la información sobre lo que pasó con Wanda, me puse a averiguar y estuvo internada el miércoles por la noche en el sanatorio de Los Arcos. Obviamente, me quedé helada por los datos que me daban, así que hice una captura de pantalla y lo pasé al chat que tenemos acá en Intrusos. Nadie podía creerlo”, comenzó Tauro, sorprendida por los mensajes que le llegaban acerca de la evolución de Wanda.

Marcela Tauro contó la contundente decisión que tomaron desde Intrusos tras la internación de la mediática

Luego, terminante, expresó que no darán ninguna información comprometedora hasta que su círculo íntimo no se exprese al respecto: “Si la familia no habló, no podemos dar el diagnóstico. Lo tienen que contar ellos. Si ella decidió que nadie hable, es por algo. Tiene que estar preocupada y ocupada en otra cosa”, cerró.

LA NACION