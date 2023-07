La salud de Wanda Nara: Marcela Tauro contó la contundente decisión que tomaron desde Intrusos

escuchar

Este miércoles 12 de julio, Wanda Nara fue internada en el sanatorio porteño de Los Arcos. Al día siguiente, jueves, su papá Andrés Nara confirmó que le habían dado el alta. Con fuertes dolores en la zona de su estómago, la conductora de Masterchef debió ser hospitalizada de urgencia para hacerse estudios y así conocer realmente cuál es su diagnóstico. Con mucho hermetismo por parte de su círculo íntimo, la modelo se encuentra en su casa y canceló algunos planes que tenía para los próximos días.

A medida que pasaron las horas, se empezó a conocer que Wanda sufrió una descompensación que agravó su estado de salud. “El chequeo que se hizo dio resultado alterados, tenía los glóbulos blancos altos, con un valor superior al normal. Además, se notó el bazo dilatado; esplenomegalia es el cuadro; entonces a partir de eso, ordenaron una segunda batería de chequeos y se están esperando los resultados”, explicó Guillermo Lobo en Telenoche.

En consecuencia de las versiones que empezaron a circular en los medios de comunicación, la preocupación invadió la escena acerca de cómo se encontraba la empresaria de 36 años, quien estuvo en la última edición de los Martín Fierro y lanzó una polémica declaración acerca de su imagen: “Quiero agradecerles a los que muchas veces hablan mal de mí, porque me hacen más fuerte, más poderosa e indestructible”, manifestó, ante la sorpresa de los presentes.

Marcela Tauro contó la contundente decisión que tomaron desde Intrusos tras la internación de la mediática

Con este panorama, en el programa Intrusos, la periodista Marcela Tauro contó cuál es la decisión que tomaron respecto a cómo encarar este tema sensible, el cual dejó en shock al mundo del espectáculo. “Me llegó la información sobre lo que pasó con Wanda, me puse a averiguar y estuvo internada el miércoles por la noche en el sanatorio de Los Arcos. Obviamente, me quedé helada por los datos que me daban, así que hice una captura de pantalla y lo pasé al chat que tenemos acá en Intrusos. Nadie podía creerlo”, comenzó la periodista.

Tras enterarse de la magnitud de este asunto, Tauro explicó que en la previa al comienzo de Intrusos continuaba llegando información sobre la salud de Wanda, pero que no iban a profundizar sobre el diagnóstico. “Dijimos todo en potencial, con mucho respeto, porque la verdad no quiero ser hipócrita, pero me shockeó la noticia. No soy amiga de Wanda, pero se crió acá en el programa, después por muchos años no la vi, ni tampoco la veo, no tengo relación con ella, pero me puse en su lugar y el de su familia, tiene cinco chicos. En lo que respecta a ella, no hay parte oficial y no hablamos con ningún médico de su entorno. Está todo blindado, no contesta nadie y no queremos especular con rumores”, agregó.

Wanda Nara suspendió sus vacaciones con Mauro Icardi a raíz de su situación de salud Instagram: wanda_nara

Por último, explicó que no se expresarán al respecto hasta no tener la autorización de la familia o el parte médico correspondiente: “Si la familia no habló, no podemos dar el diagnóstico. Lo tienen que contar ellos. Si ella decidió que nadie hable, es por algo. Tiene que estar preocupada y ocupada en otra cosa”, cerró.

