El mensaje de Wanda Nara que habría expuesto su distanciamiento con Zaira

Wanda Nara publicó este fin de semana en su cuenta de Instagram una historia que llamó la atención y puso en duda su vínculo con su hermana Zaira. Mientras la figura de Telefe se encuentra de vacaciones en Italia junto a sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi, dejó un sugestivo mensaje para sus seguidores.

“Pensé que eras de mi team”, escribió Nara y al mismo tiempo añadió un emoticono de un corazón roto. Después de ese solitario comunicado, continuó con sus posteos habituales, desde la publicidad de sus cosméticos hasta los reclamos a Icardi por el dinero de la manutención de sus hijas.

Wanda Nara y su llamativo mensaje (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Aunque pareció algo pasajero, sus seguidores no lo dejaron pasar e incluso Yanina Latorre habría hablado al respecto en su propia cuenta de Instagram, donde dio pistas de un aparente alejamiento entre dos hermanas conocidas en los medios.

Yanina Latorre anunció que habría un "quilombo" entre dos hermanas del medio (Fuente: Instagram/@yanilatorre)

“¿Se viene otro gate?”, preguntó Latorre y agregó: “No hay nada que hacer. Siempre interrumpen mis vacaciones. Parece que el quilombo es con alguien muy cercano. Dos hermanitas muy famosas”.

Yanina Latorre confirmó que dos hemanas famosas estarían peleadas (Fuente: Instagram/@yanilatorre)

En su adelanto, la conductora de SQP (América TV) no dio nombres ni detalles que ayuden a comprender la identidad de las dos implicadas. Después de ese anuncio, sumó: “Bueno, arrancó el gate amor. Hay quilombo entre las hermanas más mediáticas del país. Una dejó de seguir a la otra”. Y con humor, cerró: “Otro viaje en que Diego (Latorre) vuelve al atún”. Hasta el momento, Wanda dejó de siguir a Zaira.

Wanda dejó de seguir a Zaira en Instagram (Fuente: Instagram/@zaira.nara)

Lo cierto es que un distanciamiento entre Wanda y Zaira parece extraño, ya que las hermanas suelen mostrarse unidas y sus hijos tienen un contacto frecuente. Las Nara siempre fueron de organizar reuniones familiares y dar muestras públicas de cariño. De momento, solo queda aguardar hasta que Latorre brinde más detalles para confirmar si se trata de ellas.