El mensaje que le envió La Joaqui a sus fans tras su separación de Luck Ra: “Se me volaron los patitos”

Son días intensos y de muchas emociones para La Joaqui. Después de varios rumores y especulaciones, tomó la decisión de confirmar públicamente su separación de Luck Ra tras dos años de relación. Aunque en un primer momento habló de “deseos de un futuro y etapas distintas”, también resonó el nombre de Tuli Acosta como supuesta tercera en discordia. Lejos de quedarse callada, entre lágrimas se desahogó y se sinceró con sus más fieles seguidores sobre cómo atraviesa la reparación de su roto corazón.

El miércoles, la intérprete de “Muñecas” envió a su canal de difusión de Instagram un mensaje de voz en el que, sin vueltas, contó lo que aconteció últimamente en su vida. “Hola manga de preciosos. Hace mucho que no hablamos. Estuve desquiciada. Se me volaron un poco los patitos, pero ya volví”, se la escuchó decir. “Mercurio retrógrado me mató, me imagino que a ustedes también. Mucho movimiento lunar”, indicó.

La Joaqui se comunicó con sus seguidores tras su separación de Luck Ra (Foto: Instagram @lajoaqui)

Asimismo, la intérprete de 31 años aprovechó el intercambio con sus fanáticos para promocionar su próximo show, que tendrá lugar el 30 de octubre en el Complejo Art Media del barrio porteño de Chacarita. Justamente, en su feed publicó un video en el que se la pudo ver arrodillada frente a un santuario del Gauchito Gil y con un cigarrillo en la mano a modo de convocar al público.

“En el barrio, tenemos santos para todo, para la suerte, para el amor, para la plata y para que nos cuiden. Aprendamos a esperar milagros sin tener ventanas para mirar el cielo. Y si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”, dijo en voz en off y varios especularon con que podría tratarse de la letra de una nueva canción.

El video de La Joaqui arrodillada en un santuario del Gauchito Gil

Durante los últimos días, La Joaqui se sinceró abiertamente sobre la intimidad de su separación. En el segmento “El confesionario” del tercer show de Rosalía en el Movistar Arena dijo, sin dar nombres, que su pareja la invitó a un viaje especial. Pensó que iba a proponerle matrimonio, por lo que preparó siete outfits porque quería que la recordara como “la hermosa que alguna vez vio”. Sin embargo, al cuarto día descubrió que no era una propuesta de matrimonio, sino de separación. Tras el inesperado desenlace, agarró sus cosas y recurrió a su psicólogo. Aunque esperaba escuchar cosas negativas sobre él, se encontró con las consecuencias de su propia “responsabilidad afectiva”. “Entendí que si quien yo amo me deja de amar, no lo vuelve un monstruo, y que esta persona que me dio tanto amor no era mi perla”, admitió.

Los cantantes se separaron luego de dos años juntos

Asimismo, el fin de semana, durante su paso por PH Podemos Hablar (Telefe), aseguró entre lágrimas que la relación que tuvo con el cordobés fue la primera en la que no sufrió infidelidades ni violencia. “Fue mi primera relación de amor sana y se acaba de una manera repentina y sorpresiva para mí. Y yo estoy lidiando con eso y aceptando que, simplemente, lo que yo tenía para ofrecerle al otro tal vez no le alcanzó, y está bien porque tal vez él busca otra cosa”, sostuvo. “Mi duelo no es que él me haya hecho algo malo, es entender que la persona que yo amo no me ama”, remarcó.