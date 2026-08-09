La Joaqui se quebró en PH, Podemos Hablar: “No quiero ser temporal para nadie más”

La Joaqui habló sobre su reciente separación de Luck Ra, con quien estuvo en pareja durante aproximadamente dos años, y la audiencia de PH, Podemos Hablar (Telefe) se emocionó al observar las lágrimas de la cantante mientras detallaba su vigente amor por su exnovio.

Al momento de darle pie al tema que todos esperaban, La Joaqui sorprendió con su revelación: “Cuando yo conozco a alguien le digo, mirá... El amor ha sido un terreno muy complejo para mí, y realmente no quiero ser temporal para nadie más”. Inmediatamente después de esto, se quebró, no pudo contener las lágrimas, y el resto de los invitados la contuvieron. “Tengo muchas sensaciones porque yo fui muy arrogante también, yo lo hablé en terapia. Yo desde mi arrogancia creí que, con todo lo que me pasó en la vida, Dios no me va a hacer pasar una más. ¿Quién soy yo para creer que la vida no tiene más cosas que enseñarme?”, continuó.

El desamor de Luck Ra para con La Joaqui fue lo que rompió su corazón

Cuando se refirió puntualmente al cantante cordobés, explicó: “Y otra cosa que a mí me pone muy mal que en todas las relaciones que he tenido me han engañado, menos en esta. Yo, esta es la primera relación que no sufro infidelidad, que no sufro violencia. Fue mi primera relación de amor sana y se acaba de una manera repentina y sorpresiva para mí. Y yo estoy lidiando con eso y aceptando que, simplemente, lo que yo tenía para ofrecerle al otro tal vez no le alcanzó, y está bien porque tal vez él busca otra cosa”.

Además, La Joaqui se tomó un momento para elogiar a su exnovio: “Para mí es el hombre más increíble del mundo, me dio una relación que yo nunca había tenido. Tuvimos una situación que a mí me afligió de más, y me dolió de más tal vez. Nosotros nos amábamos, nunca fue una cuestión de amor”.

La Joaqui no pudo contener las lagrimas durante todo el segmento en el que hablo de su expareja

Para finalizar, La Joaqui volvió a emocionarse al decir una frase muy sensible: “Mi duelo no es que él me haya hecho algo malo, es entender que la persona que yo amo no me ama”. Con todo esto, dejó en claro que no tenía ningún interés por finalizar su relación con Luck Ra, pero intenta entender su decisión.