Luck Ra le dedicó el fragmento de una canción a La Joaqui tras su separación: “Ojalá que te den lo que pedías”

A dos semanas de que se confirmara la separación de Joaquinha Lerena de la Riva, más conocida como La Joaqui, y Facundo Almenara Ordoñez, alias Luck Ra, el hecho aún resuena con fuerza en el mundo del espectáculo. En medio de los rumores de terceros en discordia, de las lágrimas de ella y de los confesionarios con Rosalía, el intérprete cordobés, que fue quien intentó mantener el silencio en la medida de lo posible, publicó un picante TikTok que fue interpretado como una indirecta para su ex.

Luck Ra publicó un video en el que se lo pudo ver frente a la parrilla de su casa mientras preparaba un asado. Lo curioso no fue la escena, sino la canción que eligió interpretar. ¿Cuál? “Ojalá”, la cual lanzó con Eugenia Quevedo en 2024. “Y ojalá / Que te den lo que pedías, / Lo que yo quise y no podía, / Y que seas muy feliz”, decía el fragmento que eligió cantar, sino también reforzar por escrito. Incluso terminó la escena tirándole un beso a la cámara.

Luck Ra se filmó al ritmo de su canción "Ojalá" (Video:TikTok @luckra)

La publicación, que ya acumula 2,2 millones de reproducciones, generó polémica y los usuarios de la red social no tardaron en reaccionar, cuestionando la forma en la que decidió terminar la relación de dos años. “El plato se llama: ‘Casate vos, yo me voy de joda’”; “¿Cómo la vas a llevar a un viaje paradisíaco para pedirle separarte?”; “Le dieron tanto amor, que no supo qué hacer”; “Recuerden, los hombres prefieren verte con otro a mejorar”; “¿Saben qué es lo más real? Que en unos meses la Joaqui va a decir: ‘¿Por este lloré?’”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer, los cuales dieron cuenta del apoyo hacia la intérprete de “Muñeca”. Cabe recordar que Luck Ra la invitó a un viaje y, según ella misma contó, pensó que iba a proponerle matrimonio, pero en realidad era para anunciarle que se quería separar.

Los usuarios reaccionaron al video de Luck Ra (Video:TikTok @luckra)

El final de la relación de los músicos generó una polémica extrema. El fin de semana, La Joaqui habló en PH Podemos Hablar (Telefe) y entre lágrimas aseguró que esta fue la primera relación en la que no sufrió infidelidades ni violencia. “Fue mi primera relación de amor sana y se acaba de una manera repentina y sorpresiva para mí. Y yo estoy lidiando con eso y aceptando que, simplemente, lo que yo tenía para ofrecerle al otro tal vez no le alcanzó, y está bien porque tal vez él busca otra cosa”, sostuvo. “Mi duelo no es que él me haya hecho algo malo, es entender que la persona que yo amo no me ama”, remarcó.

Los cantantes confirmaron su separación a través de un comunicado en redes sociales; estuvieron dos años en pareja (Foto: Instagram @luckra)

A partir del revuelo que generaron estos comentarios, Luck Ra hizo su propio descargo. “Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto”, escribió. Asimismo, negó las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con su amiga Tuli Acosta. “Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada”, afirmó y en tono irónico lanzó: “Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”.