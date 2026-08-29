El motivo familiar por el que Mauro Icardi y la China Suárez podrían volver a Turquía

Desde que se terminó su contrato con el Galatasaray Spor Kulübü el pasado 30 de junio, el futuro futbolístico de Mauro Icardi es todavía un misterio. En medio de versiones que sostienen que podría existir la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol brasileño, como el San Pablo, y otros clubes europeos, un motivo relacionado con el entorno de María Eugenia ‘la China’ Suárez lo obligaría a regresar a Turquía.

Desde que se terminó su contrato con el Galatasaray Spor Kulübü el 30 de junio, el futuro futbolístico de Mauro Icardi es todavía un misterio (Foto: Instagram @mauroicardi)

La noticia llegó este viernes 28 de agosto con la decisión de la justicia argentina de otorgarle el beneficio de salir del país luego de estar varado durante semanas por ser considerado deudor de alimentos. Fue la periodista Paula Varela quien contó en Lape Club Social (América TV) detalles del viaje de la actriz y el deportista. “Ya está levantada la prohibición de la salida del país. Esto primero lo emite el juez, quien luego avisa a Migraciones y ahora Migraciones tiene la alerta de que Mauro Icardi puede salir del país”, expresó.

Icardi y la China Suárez viajarán a Turquía tras la decisión de la justicia argentina (Foto: Captura TV)

En ese sentido, comentó que hasta ese momento el deportista rosarino no había visto a sus hijas. “Solo se comunica por ellas vía WhatsApp, pero no las vio, no pidió verlas”, añadió. Sin embargo, la sorpresa llegó después cuando Leo Paradizo comentó que el mercado de pases en Turquía permanece abierto dos semanas más a diferencia de las grandes ligas de Europa, que bajan el telón el 1 de septiembre, un factor clave en el presente del delantero.

En ese marco, se detalló que el jugador todavía no resolvió sus pendientes. “Tiene un par de reuniones, me dicen del lado de ellos, tiene sus cosas, sus pertenencias y sus perros”, agregó Varela. Por su parte, la falta de propuestas firmes de los clubes top del viejo continente responde tanto a sus pretensiones económicas como a su perfil extradeportivo. “Icardi no consigue club porque está pidiendo una fortuna que nadie le quiere pagar”, explicó Paradizo: “En Europa son serios; si hay un jugador conflictivo en su vida personal, lo descartan. No evalúan solamente lo futbolístico”, remarcó.

A esto se le suma el extenso proceso de rehabilitación de su lesión de ligamentos, “con sus idas y vueltas”, y la logística familiar para el inicio del ciclo lectivo de los hijos de la China Suárez. “Tengo entendido que se quiere ir porque los chicos también tienen que arrancar el colegio allá por el sistema que tienen”, cerró Varela.

Los hijos de la China Suárez viajarían a Turquía para continuar con su escolaridad (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

De esta manera, pese a las versiones que aún lo vinculaban a una eventual continuidad en el Galatasaray, el escenario cambió de forma drástica. Con las trabas judiciales resueltas y la autorización de Migraciones en mano, Icardi deberá viajar a Estambul a contrarreloj para definir su futuro, mientras que la institución turca ya dio vuelta la página y acordó el fichaje de un nuevo delantero de jerarquía europea para ocupar su vacante.

Con escasas alternativas vigentes en las principales ligas europeas —tras sonar en clubes de la Serie A como la Lazio o la Fiorentina—, al delantero le queda poco tiempo antes del cierre del libro de pases. La definición de su carrera profesional estará supeditada a si acepta ajustar sus pretensiones salariales y a la logística del entorno familiar.