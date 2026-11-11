El motivo por el que Cande Molfese tuvo que cambiarle el nombre a su hijo

Cande Molfese atraviesa su primer embarazo y, como toda mamá primeriza, los cambios, las dudas y las transformaciones se van manifestando día a día. Al hacer parte a sus seguidores de este feliz momento que vive junto a su pareja, el productor teatral Joaquín Laviaguerre, la actriz comparte todas las novedades en videos desde la comodidad de su hogar.

En las últimas horas, la exintegrante de Violetta (Disney Channel) reveló que junto a su novio decidieron cambiar el nombre que habían elegido en un primer momento para su hijo, el cual era Otto. “Para los que me preguntan, con Joaco, Almen y Rome decidimos llamar a nuestro bebé PIER. Así somos y los cambios son mi estilo de vida favorito. Pier Laviaguerre Molfese”, escribió en una historia de Instagram. Debido a la gran cantidad de dudas que surgieron sobre este cambio repentino, decidió grabar un pequeño video con el que explicó la situación.

Candelaria Molfese reveló cuál es el nombre definitivo que eligió para su hijo (Foto: Instagram @candemolfese)

“¿Qué creen, que esto es raro, el que le hayamos cambiado el nombre? Sé de historias de personas que han cambiado el nombre de su hijo, inclusive en el momento en que nació. Y bueno, esto fue una historia que veníamos procesando, madurando y decidiendo. Hubo otros en la lista, pero Pier nunca estuvo en mi lista, debo decir. Pero finalmente, así es. Los cambios, las adaptaciones son lo mío y ya no puedo decirle de otra manera, ¿entienden? Pierucho, Piercito...”, dijo con ternura la actriz.

Las reacciones de los usuarios al posteo de Cande Molfese (Foto: Instagram @candemolfese)

En una última publicación de Instagram, Molfese demostró que no se encontraba sola en este tipo de decisiones repentinas, ya que decenas de mujeres decidieron comenzar a contarle sus experiencias. “A mi sobrino le hicimos el baby shower con Thiago y cuando nació le pusieron Vicente”; “Yo me iba a llamar Azul y cuando me fueron a anotar me pusieron Agustina jajaja” y “Mi hermana le cambió el nombre a su hija el día del parto, tenía todo que decía Micaela y a último momento estábamos arreglando los presentes y el de la puerta por Nahiara”, le contaron algunas de sus seguidoras y la apoyaron en esta decisión.

Mica Vázquez contó el motivo por el que Cande Molfese y su pareja hicieron el cambio

Cabe señalar que la actriz también había revelado que tiempo atrás una de sus amigas, quien también se encontraba embarazada, eligió el nombre Otto para su bebé. Por tal motivo, Mica Vázquez, íntima amiga de Cande, contó que eso los movilizó a los flamantes papás y los llevó a hacer el cambio. “No pasa nada, si no nació le podés cambiar el nombre las veces que sea (...) Algo se les movió a ellos con esto de que los dos se llamen igual”, confió al aire de Luzu TV.