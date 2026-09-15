El motivo por el que Mi pobre angelito, Duro de matar y Perros de la calle se llamaron así en la Argentina

Durante años, uno de los mayores debates cinematográficos fue el cambio de título de las películas al ser traducidas de su idioma original al español. Si bien es cierto que muchas veces una traducción literal no es apropiada porque puede no tener sentido, en algunos casos, los nombres elegidos fueron tan disímiles que hasta resultaba imposible pensar que se trataba efectivamente del mismo film. Uno de los casos más conocidos es el de Mi pobre angelito. Teniendo en cuenta que se llama Home Alone, que significa Solo en casa, es preciso decir que suenan como dos ideas completamente diferentes, ¿cierto? Ahora, a 36 años de su estreno, por fin se conoció por qué se eligió ese nombre para presentar la cinta en la Argentina.

El productor Luis Scalella reveló la verdad detrás de los cambios de nombres de varios clásicos del cine (Foto: Captura de video)

En diálogo con News Digital, Luis Scalella, uno de los fundadores de Gativideo, empresa argentina de distribución de VHS, reveló el motivo por el cual los cambios de los títulos de las películas del inglés al español podían llegar a ser tan extremos. “El título de la película es muy importante. La gente va a un complejo, se para en la boletería, mira para adelante y resulta que la película tiene que ser atractiva por el título”, explicó y remarcó: “Nos inspirábamos en lo que nos parecía que era un atractivo local”.

El motivo detrás de la elección del nombre de Mi pobre angelito

El productor Luis Scalella reveló la verdad detrás de los cambios de nombres de varios clásicos del cine (Foto: Captura de video)

Al ser consultado por el caso de Mi pobre angelito, una de las películas navideñas más icónicas de todos los tiempos, reconoció que cuando la vio, identificó a su propio hijo con el personaje de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, tanto por el cabello rubio como por las travesuras que hacía.

“Me acuerdo de que mi abuela, que venía a mi casa un montón porque vivía al lado, siempre decía: ‘El niño, el niño...’ porque era española y cuando yo decía: ‘Lo voy a matar...’ [por los problemas en los que se metía], venía mi abuela y me decía: ‘¡No, no, no, mi pobre angelito!’ y me quedó eso”, reveló Scalella.

Si bien la traducción de Home Alone es Solo en casa, para distruirla en la Argentina se eligió Mi pobre angelito

“El título tuvo que implementarse en el resto de los países latinoamericanos. Creo que incluso en España se llama Solo en casa. Vos le ves la cara en el póster y el título Mi pobre angelito y ya te causa gracia”, advirtió.

Asimismo, también repasó otros títulos que modificó. En el caso de Reservoir Dogs, película de Quentin Tarantino estrenada en 1992 y protagonizada por Harvey Keitel, Steve Buscemi, Tim Roth y Chris Penn, explicó: “Le puse Perros de la calle, porque no le podía poner ‘Perros de la cloaca’. ¿Quién la iba a ir a ver?”.

Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, fue traducida como Perros de la calle

Por otro lado, también modificó el título de Mrs. Doubtfire, la comedia de 1993 protagonizada por Robin Williams y Sally Field y dirigida por Chris Columbus (mismo director de Mi pobre angelito), y lo reemplazó por Papá por siempre. Además, hizo lo propio con un clásico de cine de acción que inmortalizó la carrera de Bruce Willis: Duro de matar. “Si bien es parecido a su título original -Die Hard-, no es exactamente el mismo. No es etimológicamente parecido. Jungla de cristal -título que le pusieron en España- no tiene nada que ver. Como le tiraban y no se moría nunca, dije: ‘Vamos con Duro de matar’”, advirtió.

"Como le tiraban y no se moría nunca, dije: ‘Vamos con Duro de matar’”, explicó el productor sobre la traducción de la película de Bruce Willis

“Tuve la suerte de que esta persona, que era mi supervisor, me apreciaba mucho y, como me fue bien, no me discutía nada; todo lo que yo me proponía lo aceptaba. Y después los demás países tenían que poner el mismo título”, señaló.