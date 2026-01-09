Los límites que pone Macaulay Culkin para los fans que se acercan a saludarlo

Macaulay Culkin dejó a más de uno sorprendido al contar cómo interactúa con sus seguidores en la vida cotidiana. Durante su más reciente aparición en el pódcast SmartLess, el actor —conocido mundialmente por su papel en Mi pobre angelito— habló de su experiencia con la fama y de las tres “reglas” personales que espera que sus fans respeten si quieren acercarse a él en la calle o en espacios públicos.

Macaulay Culkin en Mi pobre angelito

El intérprete de 45 años, que dejó atrás parte del peso de la fama infantil, explicó que controla cuándo y cómo se relaciona con la gente fuera de eventos formales. Culkin sostuvo que ya no tolera que lo aborden en momentos que considera íntimos o personales, y dejó en claro cuáles son sus límites.

En primer lugar, aclaró que no le gusta que lo interrumpan mientras se encuentra comiendo. “No te acerques cuando estoy en la mesa”, dijo Culkin y agregó: “No me gusta eso”. La segunda regla es alejarse cuando está con sus dos hijos pequeños, Dakota, de 4 años, y Carson, de 3, fruto de su relación con su actual pareja, la exestrella de Disney, Brenda Song. Por último, pidió de forma explícita que sus fans respeten su privacidad cuando va al baño, que no lo sigan.

Brenda Song y Macaulay Culkin tienen dos hijos en común (Photo by Michael Tran / AFP) MICHAEL TRAN - AFP

En el pódcast, Culkin aclaró que estas reglas no surgieron por falta de afecto hacia sus seguidores, sino como una forma de cuidar su vida privada. Recordó que durante sus primeros años de fama no contó con herramientas para manejar la exposición constante y que debió aprender con el tiempo a establecer límites claros.

“Yo controlo la interacción social”, señaló, al explicar que hoy diferencia con claridad los espacios públicos de los momentos personales. Para el actor, compartir una comida, estar con sus hijos o ir al baño no forman parte de lo que considera una obligación ligada a la fama, y entiende como legítimo pedir privacidad en esas situaciones.

De esta manera, Culkin explicó que actualmente se relaciona con sus fans desde un lugar más consciente, en el que él decide cuándo y cómo interactuar, sin dejar de valorar el apoyo que recibe por su trabajo.

De estrella infantil a ser un adulto con reglas propias

Culkin se convirtió en una figura global desde muy pequeño gracias al éxito de Mi pobre angelito, la película que lo catapultó al estrellato en 1990. Con el paso del tiempo, la fama resultó una experiencia intensa que también le trajo desafíos personales.

Mi pobre angelito le permitió llegar al estrellato en 1990

Antes de adoptar reglas claras para convivir con la exposición, el actor tomó la decisión de alejarse de la actuación durante un largo período para llevar una vida más “normal”, lejos de los reflectores.

Hoy, con décadas de experiencia y proyectos recientes en series como Fallout, cuya segunda temporada se estrenó a fines de 2025, y trabajos de doblaje como en Zootopia 2, Macaulay Culkin se mostró cómodo con la fama, aunque bajo sus propias condiciones. Para él, eso implicó cuidar su espacio personal sin romper el vínculo con quienes siguieron su trabajo desde siempre.