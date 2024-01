escuchar

En medio de la agitada segunda edición de Gran Hermano (Telefe), la relación de ocho años entre Sabrina Cortez y su novio, Brian Fernández, ha tomado un giro inesperado. Después de que Sabrina se viera involucrada en situaciones comprometedoras con el participante Alan, su novio borró una publicación en la que la respaldaba y compartió un mensaje que ha dejado a muchos con incertidumbre sobre el estado de su relación.

Brian Fernández, en un mensaje en sus redes sociales, reveló su angustia y frustración respecto a la situación: “Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando y ayer una persona me presionó tanto que a causa de eso salí a hablar por algo que encima no tenía nada que ver en absoluto y me agarró en un momento débil.”

El novio de Sabrina borró la publicación donde la apoyaba y realizó otro llamativo posteo: "Perdió la cabeza"

En el mensaje, Brian admitió que no redactó ese comunicado por iniciativa propia y expresó su cansancio al mantener una mentira: “Pero no puedo seguir manteniendo esta mentira porque realmente no soy yo, me cansé y acá el único que no hizo nada fui yo y al final soy el más afectado de todos.”

El novio de Sabrina también compartió detalles íntimos de su relación y destacó su amor incondicional por ella: “Estoy igual que todos ustedes, viendo a una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado; claramente no toma dimensión de donde está y me da pena cuando salga y se tope con todo esto y el daño que causó.”

Además, el enamorado aclaró: “Cómo dijo ella en la presentación, yo la apoyé siempre en todo los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas hasta para entrar acá donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo y aún así decidí acompañarla. Por otro lado, yo tuve un episodio de ansiedad en la época de la pandemia a raíz del encierro y luego con un poco de terapia lo supere hace muchos años. Y eso Sabrina lo sabe, por eso me pareció muy raro que lo que haya dicho públicamente y ella jamás me expondría, así que supongo que lo sacaron de contexto en una charla privada. Claro está que uno puede cometer errores o no, es la vida misma. Y más dentro de un programa tan manipulador”.

“No apoyo para nada obviamente todo lo que se estuvo viendo este tiempo pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y los valores que tengo”, aseveró en su mensaje en redes sociales Brian. La confusión se intensificó, ya que este mensaje contrasta con uno anterior que Brian había compartido para defender a Sabrina de las críticas. En ese mensaje ahora eliminado, Brian afirmó que la agresión hacia Sabrina “había escalado demasiado” y que era su deber salir a hablar.

“Si bien no tenemos una relación abierta en nuestra vida normal, dentro del juego y mientras dure el mismo, ella tiene todo mi apoyo y mi consentimiento para hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere,” expresó Brian en el post eliminado, tratando de calmar las críticas.

Luego de un grito del afuera, que decía que su novio la había dejado, que desestabilizó a la joven, la eliminación del mensaje anterior dejó espacio para especulaciones sobre la estabilidad de la relación y la incertidumbre rodea ahora a Sabrina y Brian en el contexto mediático del reality show. Incluso, ha sido el propio Kun Agüero quien ha salido a defender a Brian, su amigo desde los cinco años, tras las especulaciones de las infidelidades de Sabrina.

Este cambio repentino en la actitud de Brian ha llevado a muchos a cuestionar el futuro de la relación y ha generado una ola de comentarios en las redes sociales. Mientras los fanáticos de Gran Hermano sintonizan para seguir las últimas novedades, la pregunta sobre el destino de Sabrina y Brian dentro y fuera de la casa continúa.