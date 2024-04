El Nueve suma humor, las FM de Radio Nacional presentaron programación y Del Moro sigue primero

Escuchar

Las FM Nacional estrenaron programación 2024

Al igual que la AM Nacional 870, las FM de Radio Nacional (Rock 93.7, Folklórica 98.7 y Clásica 96.7) estrenaron esta semana la programación 2024. Las mismas (que tienen ciclos y conductores destacados de lunes a viernes, ya que los fines de semana solo se emite música y algunos espacios especiales) no tienen contrataciones (solo serán parte trabajadores de planta permanente) y mantienen sus perfiles musicales, a cargo Pablo Valente, que fue designado como Coordinador de gerencias de programación y contenidos.

Por el lado de Nacional Rock 93.7, en lo que respecta de lunes a viernes, Pablo Vásquez conduce la primera mañana de 6 a 9; Natalia Maderna junto a Leo Acevedo, Horacio Marmurek y Santiago Lucia estarán de 9 a 13. Por las tardes, Cecilia Elia junto a Agustín Domper y Alejandro Rodríguez Bodart estarán de 13 a 17 y Moira Memma harán lo propio 17 a 20. El día lo cierra Maxi Romero de 20 a 0.

En Folklórica 98.7, por las madrugadas de 0 a 6 está al aire La Discoteca de Radio Nacional Folklórica; de 6 a 9 María Fernanda Heras conduce Nacional Folklórica Presenta, mientras que Silvia Maruccio junto a Hernán Jechsmayr harán aire de 9 a 13.

Pablo Valente, coordinador de gerencias de programación y contenidos de las FM de Nacional, junto al director de radio Nacional Héctor Cavallero

De 13 a 17 están al aire Emilia “Colo” Merino y Marina Luzuriag; de 17 a 20, Nacional Folklórica Presenta está a cargo de Stella Maris Tovarich; y de 20 a 23 Norberto Passera; por su parte, de 23 a 0 está al aire el ciclo Los mejores clásicos de todos los tiempos.

Por el lado de Nacional Clásica 96.7 se destacan los ciclos de Boris Laures, que conduce tanto en las madrugadas de domingos y lunes de 0 a 2 su programa Medianoche Digital, mientras que de martes a sábados de 0 a 1 está Pablo Mc Gaul con Trasnoche Jazz; luego de cada uno de esos dos ciclos llega La Trasnoche Clásica, a cargo de Juliana Fernández.

De lunes a viernes de 6 a 11, Cristian Bello y Gladys Pierpauli conducen Y la mañana va. Luego Pierpauli continúa de 11 a 12 con Los caminos del Barroco; y de 12 a 13, El clásico del mediodía. De 13 a 15 Boris Laures también está al frente de Dos horas con la actualidad.

La 100 y Aspen siguen siendo las FM líderes

Se conocieron las mediciones radiales del trimestre de enero-marzo 2024, según la medición que realiza Kantar Ibope Media. En lo que respecta a las radios AM, Mitre 790 (que el 8 de abril hizo pequeños cambios de horarios) quedó primera, y en la pelea por el segundo lugar, La Red AM 910 le ganó a Radio 10 AM 710. Completaron los seis primeros lugares Rivadavia AM 630, AM 750 y Radio Continental AM 590. En FM, todo sigue igual: La 100, Aspen y Radio Disney encabezan el podio.

Mientras que la FM 99,9 mantuvo su liderazgo en el segmento de lunes a domingo, 24 horas al día, con 21,31% de share, Aspen 102.3 ocupó el segundo lugar con 13,77% de share y Radio Disney 94.3 mantuvo el tercer lugar con un share de 9,11%.

En la primera franja matutina de las FM, Santiago del Moro lideró desde El Club del Moro (que en los próximos días sufrirá la salida de Nacho Otero, que desde el 29 de abril conducirá de 6 a 9 Arriba Argentinos por eltrece) con un share de 32,20%. Fernando Ianello, desde el micrófono de Aspen, ocupó el segundo lugar con un 10,49% de share y Radio Disney completó el podio con un share de 7,13%.

El humor llega a El Nueve

En busca de renovar sus fines de semana, el próximo sábado 27 de abril, El nueve estrenará un nuevo ciclo de humor político con la conducción de los periodistas Juan Di Natale y Agustina Kämpfer. El mismo se llamará La Casta esté en orden y se verá los sábados de 21 a 22, bajo la producción de Vuelo Producciones, con la dirección general de Alejandro Korol y la participación creativa & Contenidos de Adrián Korol.

Según se pudo saber, será un ciclo con un concepto estético y escenográfico en formato de streaming, donde los conductores llevarán adelante un contenido humorístico con distintas secciones repasando lo más importante de la semana, a partir de informes editados en base al humor, con un invitado especial en el estudio -acompañando a los conductores durante todo el programa- involucrándose en forma descontracturada de las distintas secciones del formato.

Dentro del mismo habrá sketchs con imitaciones a políticos. Ya están confirmados los imitadores Emiliano Senas, Laura Bruni y Martín Bilyk (los tres han sido parte de otros ciclos con participación de humor político como PPT Periodismo Para Todos y Showmatch, en la pantalla de eltrece)