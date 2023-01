El nuevo escándalo de Wanda Nara: filtran audios de Keita Baldé en medio de rumores de romance

escuchar

Con el nuevo año llegaron los nuevos escándalos y, como era de esperarse, Wanda Nara se encuentra justo en el medio de uno de los más polémicos. Con el Wanda Gate -aquel que incluyó a Eugenia “la China” Suárez- ya superado, la empresaria y Mauro Icardi volvieron a quedar envueltos en un supuesto triángulo amoroso, esta vez con Keita Baldé, el futbolista senegalés que entrenó junto a Icardi durante su tiempo en el Inter de Milán.

Filtran audios de Keita Baldé en medio de rumores de romance con Wanda Nara

Todo comenzó cuando el periodista español Jordi Martín anunció en Intrusos (América) que tenía una gran primicia: Wanda Nara habría engañado a Mauro Icardi -cuando aún estaban juntos- con su excompañero, Keita Baldé. “Mauro se habría enterado de esta infidelidad por los movimientos de la tarjeta de crédito de Wanda”, aseguró.

Aunque la misma acusada optó por hacer silencio y no salir a aclarar o a desmentir las versiones compartidas por el panelista, el jugador del Galatasaray hizo todo lo contrario y respondió con un duro descargo a través de sus Historias de Instagram.

“Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa. Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”, inició Icardi en referencia al diálogo que mantuvo con Simona Guatieri, la pareja de Baldé. “También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)”, advirtió.

“Solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 a.m. de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”, añadió Icardi y detalló: “Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina”.

El descargo de Mauro Icardi mediante su cuenta de Instagram (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Y concluyó: “Lo de informante en programas de chimentos se te da penoso. Mejor dedicate a tu trabajo que es sacar fotos, ´paparachi’. Cómo no le voy a avisar a su mujer que su marido le anda escribiendo a mi mujer… que hasta dejaría a su familia por ella. Tengo los mensajes, acordate”.

Lejos de ser el final del escándalo, en las últimas horas Juan Etchegoyen -quien ya había hablado con Baldé y detalló toda la conversación en un extenso hilo de Twitter- compartió en Mitre Live un mensaje del futbolista.

En dicho audio, expresó: “Estoy con el equipo acá en Dubai y me llama mi mujer con esta noticia, hay tres hoteles aquí juntos y es enorme donde estamos, hay otros equipos de fútbol también imaginate, nosotros no queremos saber nada de esto”.

Keita Baldé, el futbolista con el que se vincula a Wanda Nara Instagram @keitabaldeofficial

Y agregó: “Nuestra vida privada es tranquila, es lo que publicamos y ya está, yo tengo familia y a lo mejor mañana le toca a otro, yo me entero de esto, es una locura y estoy en la otra punta del mundo, hay tres horas más en Dubai que en Europa”. Finalmente, exclamó: “Dejanos a nosotros con nuestro lío”.

A pesar de haber estallado un par de días atrás, esta nueva polémica no hace más que crecer y sumar nuevos episodios, con información y declaraciones que se cruzan y se contradicen. Después de que trascendiera el audio del delantero del FC Spartak Moscow, Jordi Martín volvió a Intrusos y disparó: “Voy a dar un titular: Wanda Nara y Keita son novios”.

Wanda Nara se refirió a los rumores que la vinculan con Keita Baldé

No obstante, la creadora de Wanda Cosmetics dio otra versión en su perfil de Instagram. Cuando un seguidor le preguntó si está nuevamente en pareja, dijo: “Ay, esta me la hacen un montón. ¿Estoy con novio nuevo? No”. Así, intentó (sin mucho éxito) ponerle un punto final a los rumores.

