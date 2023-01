Coti confirmó su separación de Cande Tinelli y ella reaccionó con un picante posteo: “Las mujeres ya no lloran”

escuchar

A lo largo de las últimas semanas, los programas dedicados a la farándula aseguraron una vez más que Coti Sorokin y Candelaria Tinelli estaban separados, tres meses después de haberse reconciliado. A diferencia de las otras veces en las que trascendió que estaban distanciados, en esta oportunidad las versiones indicaban que el quiebre final fue impulsado por una infidelidad. En diálogo con LAM (América), el músico confirmó la noticia, se refirió al supuesto engaño y dejó en claro que quedaron en buenos términos. Por su parte, “Lelé” le dedicó una picante indirecta en sus redes sociales.

Coti confirmó su separación de Cande Tinelli y ella reaccionó con un picante posteo

En noviembre del 2020, Coti y Cande Tinelli confirmaron su noviazgo y pasaron a convertirse una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo. Una vez blanqueado su vínculo, hicieron viajes, se dedicaron románticos mensajes a través de Instagram y hasta trabajaron codo a codo como integrantes del jurado de Canta Conmigo Ahora (eltrece), concurso musical conducido por Marcelo Tinelli.

Sin embargo, los tórtolos no llamaron la atención de la audiencia por su amor, sino por sus constantes idas y vueltas. Cada dos por tres, cambiaban los dulces mensajes en las redes por duras indirectas y fueron varias las ocasiones en las que se distanciaron para después amigarse y, una vez más, volver a protagonizar rumores de separación.

Cande Tinelli y Coti están separados nuevamente

La más reciente se dio semanas atrás, cuando en LAM comentaron que, a pesar de que ambos estaban vacacionando en Punta del Este en compañía de sus respectivas familias, no se los había visto juntos. “No sé por qué se separaron, pero no están juntos. Le escribí a los dos. Él no me contestó, ella tampoco, a pesar de que ellos siempre me contestan. Ella me dijo solo ‘hola’, pero cuando le pregunté, me dejó de contestar”, reveló en su momento la periodista Fernanda Iglesias.

Asimismo, indicaron que hacía mucho tiempo no publicaban fotos en pareja y que, incluso, el intérprete de “Nada fue un error” no estuvo presente en la fiesta de Fin de Año de su exsuegro. Finalmente, Coti dio una nota para el magazine conducido por Ángel de Brito en el que habló sobre su presente sentimental.

Después de evadir la preguntas sobre su separación, se decidió a confirmar el hecho. Además de afirmar que están separados, despejó cualquier duda sobre una posible reconciliación. “Por ahora estamos bien”, sentenció. Sobre su supuesta infidelidad -trascendió que habría estado con una azafata española-, dijo: “Eso es todo mentira, absolutamente. Todo el mundo sabe que es mentira y ella sabe que no es así”.

Minutos antes de su declaración, Cande Tinelli sorprendió a sus seguidores con una osada producción de fotos, a la que le sumó una referencia a la polémica canción que Shakira hizo con Bizarrap, la cual está dedicada a su ex -Gerard Piqué- y a su nueva novia -Clara Chia Martí-, quien supo ser la tercera en discordia en la relación.

El picante posteo de Candelaria Tinelli en el que "apuntó" contra Coti con un tema de Shakira

En las postales que subió a su perfil de Instagram, dueña de Madness Clothing posó con un top símil cuero y un arnés de rostro que incluía dos orejas. En la descripción, escribió: “Las mujeres ya no lloran” frase que, en el tema de la barranquillera, es completado con “las mujeres facturan”. No obstante, minutos después decidió cambiar la leyenda, borró la frase y le sumó unos emojis de huellas de perro.

LA NACION