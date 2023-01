Mauro Icardi explotó luego de que dijeran que Wanda Nara salía con un excompañero suyo

escuchar

Mauro Icardi estalló de furia a través de las redes sociales luego que el periodista y fotógrafo Jordi Martin revelara en Intrusos (América TV) un supuesto encuentro entre Wanda Nara y su excompañero del Inter de Milán, Keita Baldé. Ante la polémica declaración, el jugador no tardó en enviar su picante respuesta.

Esta no es la primera vez que el periodista español realiza este tipo de declaraciones en los medios: hace tiempo habló de una supuesta infidelidad de Gerard Piqué y cuestiones de su relación íntima con Clara Chía. Pero en este caso, adelantó a inicios de esta semana que develaría en el programa que conduce Florencia de la V las pruebas de la supuesta infidelidad de Nara. “Mauro se habría enterado de esta infidelidad por los movimientos de la tarjeta de crédito de Wanda”, dijo.

A pesar de que la pareja se encuentra separada, aún mantienen la unión legal, por lo que su vínculo es de esposo y esposa. En tanto, esta afirmación deviene de mucho tiempo antes de que Icardi y la empresaria sufrieran su crisis matrimonial. Ante todo esto, el delantero del Galatasaray S.K. de la Superliga de Turquía le respondió mediante las historias temporales de Instagram.

“Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa. Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”, inició Icardi en referencia al diálogo que mantuvo con Simona Guatieri, la pareja de Baldé. “También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)”, advirtió.

Icardi reposteó la foto de Jordi Martin y más tarde le respondió por la misma vía (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

“Solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 a.m. de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”, añadió Icardi y detalló: “Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina”.

El descargo de Mauro Icardi mediante su cuenta de Instagram (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Antes de finalizar con su descargo público, Icardi animó al periodista a enseñar las pruebas que tiene en su contra: “Como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”. Más tarde, compartió una captura de imagen del chat que mantuvo con Guatieri en donde le anuncia el gesto de su marido y que guarda la foto de la conversación en la que Baldé invita a Wanda a Dubai.

“Acá te la dejo campeón. Lo de informante en programas de chimentos se te da penoso. Mejor dedicate a tu trabajo que es sacar fotos, ´paparachi’. Cómo no le voy a avisar a su mujer que su marido le anda escribiendo a mi mujer… que hasta dejaría a su familia por ella. Tengo los mensajes, acordate”, concluyó Mauro Icardi.

Mauro Icardi justifica por qué borró las historias de su descargo (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Luego del extenso texto en el que Icardi cruzó a Martin por las acusaciones de infidelidad de Wanda, el futbolista publicó esta mañana una fotografía en la que justificó por qué decidió eliminar su descargo en las redes sociales. “Borré las historias porque ya las levantaron en todos lados y para no seguir haciéndoles publicidad a los paparazzis. Porque seguramente ahora inventan que me arrepentí”, expresó.

LA NACION