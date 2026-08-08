El nuevo thriller apocalíptico del director de Lupin que arrasa en Netflix

Lupin (2021), Nada es lo que parece (2013) y Así nos ven (2019) son producciones que sorprendieron al público por su capacidad para construir un suspenso atrapante y mantener la tensión en todo momento. En los últimos días, una noticia revolucionó a los fanáticos de Louis Leterrier, el aclamado director de varias de estas entregas: Netflix sumó a su catálogo La última casa, un nuevo largometraje que promete seguir esa misma línea de drama y misterio apocalíptico.

La última casa se estrenó el viernes 7 de agosto y ya es todo un suceso en Netflix (Foto: Netflix)

El thriller de ciencia ficción y suspenso sigue a Jason y Ann, una pareja que vive junto a sus dos hijos en un apacible barrio residencial. Lo que parece un día normal se transforma en una pesadilla cuando una tormenta atípica azota la zona y la familia descubre que no puede salir de su vivienda: las puertas, ventanas y paredes quedan selladas por una fuerza misteriosa e impenetrable.

Sin señal de teléfono, internet ni contacto con el exterior, los protagonistas descubren rápidamente que sus vecinos padecen la misma situación y que toda la comunidad quedó bajo un confinamiento forzado. Con el paso de los días y la escasez de recursos como agua y alimentos, la familia debe reorganizar su espacio para subsistir mientras una presencia amenaza en el exterior cada vez que llueve.

La última casa retrata cómo una familia sobrevive ante una presencia amenaza en el exterior cada vez que llueve (Foto: Netflix)

A diferencia de las producciones apocalípticas centradas en la destrucción a gran escala, la historia se enfoca en el terror psicológico y la claustrofobia. El conflicto principal pasa por la salud mental de los personajes, el deterioro de los vínculos familiares bajo extrema presión y la lucha desesperada por mantener la cordura para defender su hogar y encontrar una salida.

“En una situación inexplicable, una familia se encuentra confinada en su casa, sin poder salir. A medida que las provisiones disminuyen, deben aprender a ser ingeniosos para sobrevivir y desentrañar la misteriosa fuerza que los atrapa”, dice la sinopsis oficial con la que el gigante del streaming invita a darle play.

Qué ver si te gustó La última casa y te quedaste con ganas de más

1. Bird Box: a ciegas (2018)

Terror/Ciencia ficción. Un lustro después de que una misteriosa presencia sobrenatural llevara al suicidio a una gran parte de la sociedad, una de las supervivientes, Malorie Hayes, y sus dos hijos buscan desesperadamente el modo de salvarse río abajo, en una pequeña barca, hacia un lugar seguro. Duración: 2 h 4 min. Ver Bird Box: a ciegas.

Bird Box - Trailer - Fuente: YouTube

2. Dejar el mundo atrás (2023)

Suspenso/Ciencia ficción. Las vacaciones de una familia dan un giro escalofriante cuando dos desconocidos se presentan en plena noche buscando refugio frente a un ciberataque que se vuelve más y más aterrador. En esta situación, todos deberán asumir su papel en un mundo que se desmorona. Duración: 2 h 21 min. Dejar el mundo atrás.

Tráiler Dejar el mundo atrás

3. El hoyo (2019)

Terror/Ciencia ficción. El futuro, en una distopía. Dos personas por nivel. Un número desconocido de niveles. Una plataforma con comida para todos ellos. ¿Eres de los que piensan demasiado cuando están arriba? ¿O de los que no tienen agallas cuando están abajo? Si lo descubres demasiado tarde, no saldrás vivo del hoyo. Duración: 1 h 35 min. Ver El hoyo.