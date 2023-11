escuchar

El sábado, Sol Pérez y Guido Mazzoni celebraron su fiesta de casamiento en un lujoso hotel de Cardales, con un espectacular evento que contó con la presencia de 400 invitados. Tras el inolvidable acontecimiento, armaron las valijas y comenzaron la luna de miel en un hotel cinco estrellas de Cancún, pero un pequeño detalle llamó la atención de sus miles de seguidores en Instagram.

Como su boda fue tan soñada, Sol Pérez decidió compartir un video en redes sociales y recordar los mejores momentos de la noche. “Terminamos como pudimos”, escribió junto a las imágenes y mostró una divertida fotografía del final de fiesta a las 7 de la madrugada, con el sol completamente afuera, los looks desalineados, pero con una sonrisa en la cara.

Así como los recién casados eligieron meticulosamente todo para su celebración, también lo hicieron para la romántica luna de miel. El lugar seleccionado es un lujoso hotel all inclusive ubicado en Cancún, México. A través de sus cuentas de Instagram compartieron parte de su romántica estadía en el establecimiento y en la soñada playa caribeña, pero fueron la habitación de dos pisos con vista al océano, las cómodas reposeras a las orillas del mar y uno de los restaurantes ideales para deleitarse cada día los que sorprendieron a sus seguidores.

Pero eso no fue todo, porque este miércoles por la mañana, la pareja llamó la atención al mostrar un chocolate gigante que contenía una imagen de la boda. “Sol y Guido. Nuestra historia de amor”, decía el título del obsequio que simulaba ser la tapa de una revista.

Por otro lado, para los recién casados, un detalle no menos importante es el gimnasio con todos los elementos necesarios para poder continuar con sus rigurosos entrenamientos. Ninguno de los dos se tomó un descanso de sus rutinas y lo dejaron muy claro en redes sociales. Primero, Sol Pérez compartió un video de sus ejercicios de piernas en la máquina. “Juega gamboa”, escribió y luego dejo ver cómo hacía sentadillas.

Guido, por su parte, publicó el suyo con las series de burpees que realizaron los dos al mismo tiempo. Su flamante esposa lo republicó y agregó: “El primero de casados”.

Cabe señalar que a esta pareja los unió el entrenamiento. A mediados de 2019, Mazzoni, dueño de una importante cadena de gimnasios, coincidió con la modelo en uno de sus locales ubicado en Palermo. “Él me escribía por Instagram desde 2016, invitándome a entrenar en su gimnasio. Como nunca le respondía, él seguía insistiendo. Con el tiempo, comenzó a hacer chistes y fue entonces cuando le contesté. No estaba satisfecha con mi entrenamiento en ese momento, así que acepté su invitación para probar y ver cómo iba”, señaló Sol Pérez en una entrevista con LA NACION.

Y en ese sentido agregó: “Yo iba a entrenar con todas las ganas porque él me encantaba, pero no me daba bola”. Finalmente, el empresario tomó cartas en el asunto y decidió dar un paso más en la relación con quien sería finalmente su esposa. Sol Pérez y Guido Mazzoni atraviesan uno de los mejores momentos de su vida desde que se conocieron. Sus exitosas carreras, el amor y su juventud, son más que un motivo para celebrar en lo que queda del 2023 y en sus próximos años de casados.