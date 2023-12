escuchar

Como todos los martes, los participantes de Gran Hermano se sometieron a una nueva prueba física para determinar quién será el líder de la semana. En ese contexto, los que siguen las alternativas de lo que ocurre en la casa en vivo se toparon con una serie de imágenes confusas: Furia corriendo por uno de los pasillos y detrás de ella Williams, acusándola a los gritos de haberlo golpeado . Inmediatamente, el clip llegó a las redes y con él el rumor de que por la noche se anunciaría la expulsión de la participante.

Por la noche, Santiago Del Moro comenzó el programa de Telefe tapando su rostro con un sobre negro. De esta manera, dejó en claro que todo el programa se desarrollaría con el eje puesto en la determinación a la que había llegado Gran Hermano, luego de analizar las imágenes. “Buenas noches. Buenas, o no tan buenas... En la casa, como en la vida, pasan cosas, y hoy vas a ver todo. Cuando digo todo, es que vas a saber lo que hay dentro de este sobre, porque GH ha tomado una decisión. Pero antes de hablar hay que ver. Porque mucha gente habló sin ver. Conocemos una parte de lo que pasó. Hoy hubo un hecho de violencia que se produjo en la casa, pero hay mucho más que eso. Vas a ver el antes, el durante y el después, que es lo que siempre estudia y observa Gran Hermano para tomar estas decisiones”, expresó el conductor, mirando a cámara y con expresión seria.

Luego, explicó el contexto en el que se produjo el supuesto hecho de violencia: “Furia acababa de perder la competencia [de clasificación para la prueba de liderazgo] con Catalina”. Inmediatamente, comenzaron a emitir las imágenes en las que se ve a Furia pasando por al lado del Paisa [Williams] gritando y al participante en medio de un ataque de ira, acusándola de haberle pegado y persiguiéndola hasta que sus compañeros varones logran controlarlo, agarrándolo con fuerza. Luego, ella les cuenta a sus compañeras que él le dijo “mala leche” y ella le dio una cachetada suave.

En esas imágenes no se ve a la participante golpeando a su compañero, pero Del Moro anunció que mostrarían el suceso desde otras cámaras. Antes, mostraron qué ocurrió luego de la salida de Alex, que estaba en placa junto a Furia, Catalina, Carla y Agostina y este lunes se convirtió en el segundo eliminado del reality. Se ve a Furia abrazando al perdedor cuando anuncian que debe abandonar la casa y conteniéndose hasta que cruza la puerta para festejar. Cuando la escuchan gritar de alegría, Alan les dice a sus compañeros que si Furia fuera un hombre, le pegaría una trompada. Luego, Isabel asegura que “para vivir esta tortura” prefiere irse, y Lisandro le pide a “su gente” que los apoye. “Hay que decirle a la gente que estamos viviendo con una loca, nene”, sumó Isabel. Más adelante, se escucha a la “abuela” de la casa asegurando: “Estamos rodeados de yeguas. Me está brotando la maldad de adentro, mal. Voy a terminar a las trompadas”.

En cierta manera, lo que sucedió solo es la muestra de lo que viene ocurriendo en la casa desde la primera semana: los hombres y Denisse, Zoe, Isabel y Sabrina, por un lado, y Furia, Cata, Agostina, Carla, Lucía y Florencia, por el otro, y Rosina haciendo su propio juego.

Antes de mostrar las imágenes prometidas, el conductor anunció que los dos protagonistas habían sido llamados por Gran Hermano al confesionario para hacer su descargo. El primero en pasar fue Williams, el Paisa. “ Cuando fui al baño, Juliana ‘Furia’, vino y me pegó dos cachetadas así, fuerte. Y bueno, fue mi chispoteada (SIC) de cabeza, de querer agarrar todo mal, digamos ”. Cuando se le comunicó que esas situaciones no estaban permitidas en la casa y que se estaba evaluando tanto la reacción de su compañera como la suya, el concursante le bajó los decibeles a lo ocurrido: “Por eso, no quería... Si estuviera mi viejo me hubiera c... a patadas en el o..., mi mamá me hubiera c... a cachetadas, porque no le gusta que sea así, que tenga esas reacciones. No es de mala onda ni nada, pero por ahí una llamadita de atención... Tampoco para llegar al caso de lo que todos pensamos”, señaló en referencia a una posible expulsión.

Juliana, a su vez, indicó: “Pasé por al lado del Paisa y me dijo: ‘Soldado caído’, no sé qué; me lavé las manos, me pasé el agua por el pelo. Voy, me acerco y le digo: ‘Bueno, vamos a ver si vos vas a poder aguantar. Y le hago con la mano como un cachetazo en la cara, pero fue un mini cachetazo, no fue una piña. Pero por el agua se escuchó el sonido del golpe. Y saltó como si le hubiese pegado returbio. Vino el otro, el “papá” de acá, que se llama Licha, y empezó a decirme: ‘¿Por qué le pegás a un nene?’. Si tengo que retirarme de la casa por golpeadora, no tengo drama. Yo, al pibe, no le pegué. Siento que agrandan demasiado cada b... que hago o que digo. Es como que todo el tiempo están buscando roña. Si no es por una cosa, es por otra, por un comentario. Y yo, como soy pólvora y si me tirás un palito salto, obviamente lo usan a favor. Y acá el que se enoja, pierde”.

Finalmente mostraron las imágenes de la secuencia entera, tomada desde distintos puntos. Allí se ve, efectivamente, a Furia pasar por adelante de el Paisa y a él cantando: “Cuidado, hay un soldado caído, con corazón partido”. Entonces, Furia va hasta el lavabo, se moja las manos lastimadas, por haber estado agarrada a una soga 40 minutos, se pasa las manos por el pelo y cuando pasa otra vez al lado del Paisa le toma la cara y con la mano izquierda le da una muy ligera palmadita en el cachete. Inmediatamente, él se levanta del piso en el que estaba sentado y con furia intenta alcanzarla, pero es agarrado por Martín, que no puede controlarlo, y empieza a correrla por el pasillo insultándola. Cuando entre todos los varones y las chicas del grupo de Isabel logran llevárselo, se escucha a Lisandro, “el papá de la casa”, diciéndole al micrófono: “Sacame a esta cosa”, refiriéndose a su compañera, y a Lucía diciéndole a Williams: “Tranquilizate. Es una mujer” . La secuencia continuó cuando Lisandro fue a pedirle explicaciones a Furia y el Paisa siguió acusándola de haberle pegado.

¿Los jugadores intentaron usar el “cachetazo” de Furia? 👀



👉🏼Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/TU4eIMavsx — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 27, 2023

Al volver al estudio, casi todos los analistas (Sol Pérez, Eliana Guercio, Laura Ubfal, Gastón Trezeguet y Marisa Brel) coincidieron en que no había existido un golpe y que el participante y su grupo habían intentado aprovechar la situación para intentar sacarse de encima a la que intuyen es la competidora más fuerte. El único que no estuvo de acuerdo fue Ceferino Reato, que fundamentó que Juliana “invadió el espacio privado” de su contrincante. “Hay que pedirle disculpas a esta chica por todo lo que dijimos. Y acá está la prueba de por qué Furia se sigue quedando en la casa”, analizó Pérez, haciendo un mea culpa por haber creído que Furia realmente le había pegado una cachetada a Williams.

Después mostraron cómo Isabel, Federico “Manzana”, Emmanuel y Sabrina quisieron sacar provecho de la situación, llenándole la cabeza los demás y al propio Paisa para que fuese al confesionario a pedir la expulsión de su compañera. Él se sorprende por la sugerencia. “Cuando me llamen, voy a ir”, les responde, pero Martín, Isabel y Sabrina le insisten. La única que intenta calmar las aguas es, una vez más, Lucía. “¡Andá al confesionario! ¡Mové las b...!”, da por terminado el tema la mayor de la casa.

Sabrina e Isabel indujeron a Williams para que "denunciara" a Juliana Furia en el confesionario 😩 #GranHermanohttps://t.co/aqnq4s89SO — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 27, 2023

Solo faltaba ver la definición de Gran Hermano. “La semana pasada les advertí sobre determinados comportamientos que no hacían más que resquebrajar las normas de sana convivencia y de respeto que deben regir en mi casa. Sigo observando con mucha preocupación algunas situaciones que están absolutamente fuera de lugar y que, obviamente, no voy a permitir. Lamento profundamente que no sepan dirimir sus conflictos de manera civilizada ”, comenzó su discurso el dueño de casa.

Y continuó: “Esta mañana sucedió un episodio que involucra a dos participantes. He analizado en detalle las imágenes y he escuchado el descargo que cada uno de ellos hizo en el confesionario”. Y les anunció que habría una sanción disciplinaria. Al final del programa, dio a conocer su veredicto: “Observé que Juliana tuvo un gesto inapropiado hacia Williams, el cual, obviamente, rechazo enérgicamente; como también rechazo la reacción excesiva, desmedida, no exenta de amenazas e insultos de Williams para su compañera. Pero tras analizar en detalle este episodio tomé la decisión de sancionar tanto a Juliana como a Williams. Les informo que a partir de este momento ustedes dos están nominados. Además, les quito el derecho a votar esta semana y les comunico que no podrán ser salvados por el líder ”.

#GranHermano emitió un comunicado y sancionó a Juliana y Williams 👁️ ¡Todos los detalles!



👉🏼Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/wepZSRCXHi — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 27, 2023

