El 11 de diciembre comenzó la nueva emisión de Gran Hermano (Telefe) en Argentina. Desde los primeros minutos de la convivencia de los 22 jugadores, llamaron la atención algunos de ellos tanto por su desenvoltura ante las cámaras como por su aspecto físico. Juliana Scaglione es uno de ellos. Pidió que la llamen Furia y desde entonces le hace honor a su apodo al generar -con sus actitudes- ese sentimiento en sus compañeros. Su popularidad se acrecienta entre el público día a día y en búsqueda de conocer más de ella se viralizaron fotos de su pasado.

“Soy demasiado divertida. No soy la mala de la película. Tenés dos opciones: triunfar o ser espectadora, y yo no vine a ver a nadie. Vengo de una familia tana y lo falluto en mi sangre no está. Si exploto, exploto”, fue la presentación de Furia en el ingreso al reality y demostró que fue fiel en su propia descripción.

Una vez dentro del juego, una de sus primeras “explosiones” fue contra todos sus compañeros por la forma de interactuar que tiene. “Gente, déjenme ser como soy. Tienen su personalidad, yo tengo la mía. Si quiero hacer chistes y hablar tonterías, es mi forma de ser. Vine aquí a disfrutar, no a que me digan: ‘¡Juliana, detente!’. Cuanto más me lo dicen, más ganas tengo de irme. Sé cómo es mi vida. Ustedes se quedarán aquí, pero yo vivo como quiero. Llevo años haciéndolo. Siempre me señalan, me critican y me juzgan. Bien, relájense”, expresó a los gritos frente a todo el grupo.

Rapada y con tatuajes en todo el cuerpo, Furia llamó la atención desde en un primer momento. Pero también, más allá de su aspecto físico, lo hace cuando expresa sus pensamientos. La sinceridad y exaltación que muestra a diario en la convivencia genera un clima tenso en la casa de GH, pero son estas mismas sensaciones las que generaron, contrario a lo que se piense, que el público la apoye: fue salvada de dos nominaciones por el voto telefónico.

Furia es profesional en entrenamiento y actriz (Foto Instagram @furiascaglione)

La popularidad que ganó en los últimos días hizo que sus seguidores ahondaran más en su vida, siendo su cuenta de Instagram el sitio donde la joven de 32 años solía subir -hasta su ingreso al reality- contenido personal. Entre los posteos están sus exigentes rutinas de entrenamiento como levantamiento de pesas. Pero lo que llamó poderosamente la atención es el aspecto físico que lucía tiempo atrás.

En su pasado, la joven de 32 años lucía una larga cabellera (Foto Instagram @furiascaglione)

Como bien se sabe, la joven ahora tiene un corte de pelo al ras, pero tiempo atrás no era así, sino que supo llevar una larga cresta, en la que variaba los colores como celeste y rosado. Pero también, en 2017, lució una cabellera muy larga y rubia, lejos de su versión actual. En ese entonces, tampoco llevaba la gran cantidad de tatuajes que tiene ahora, pero sí en este entonces demostraba que se animaba a los arriesgados looks, tanto de pelo como en sus looks con llamativos tonos en su outfit.

El cabello rubio fue uno de los looks de la hermanita (Foto: Instagram @furiascaglione)

Hoy en la casa de GH sigue demostrando su personalidad con su aspecto físico al jugar con los detalles en diversos colores que dibuja en su cabeza sobre su corto cabello color platinado. Además, lleva las cejas a tono.

Furia llama la atención con su look rapado (Captura video)