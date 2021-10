El particular motivo por el que Paulo Kablan no pudo ir al casamiento de su hijo

Esta semana Diego Kablan y su novia dieron el ‘Sí' en un registro civil del partido bonaerense de Pilar. En la ceremonia hubo una ausencia que llamó la atención: la de su padre, el periodista Paulo Kablan. Para poner fin a las especulaciones, el panelista de Flor de Equipo (Telefe) explicó porque no pudo estar presente en el casamiento y aclaró que su decisión fue aceptada por su familia.

Cerca del mediodía de este jueves 30 de septiembre, Milagros Zacarías y Diego Kablan se casaron en el registro civil de Derqui. La ceremonia fue muy íntima y las madres de los novios -Miriam Muñoz y Edith Garibotti respectivamente- fueron las testigos.

"Sí, quiero", la foto con la que Diego Kablan celebró su casamiento con Milagros Zacarías Instagram @DiegoKablan

“Se me casó el nene, ¡estoy tan emocionada!”, exclamó la Garibotti, quien es una eximia pastelera y preparó cosas ricas para celebrar la boda post firma de la libreta. Y entre la escasa concurrencia de familiares hubo una ausencia que no pasó inadvertida: Paulo Kablan, el periodista de policiales y panelista de Flor de Equipo (Telefe).

Milagros Zacarías, Diego Kablan y las testigos, sus mamás Miriam Muñoz y Edith Garibotti Pronto

“Tuve un inconveniente. No me daban los tiempos con el laburo y mientras se casaba mi hijo, yo estaba al aire en Flor de equipo. Por eso no estoy en las fotos. ¡No pude ir! Entre el programa y la lluvia, iba a llegar tarde y por eso no fui”, explicó en declaraciones a la revista Pronto.

Los novios y las testigos, los únicos presentes en el registro civil de Derqui Pronto

Consultado sobre la sensación que le generó el no haber podido compartir ese momento con su hijo, Kablan describió que fue si bien fue algo extraño, en su familia lo supieron entender. “Yo estaba al aire y era raro porque mientras hablaba de policiales, me iban mandando fotos del casamiento. Ya me conocen a mí, Diego sabe cómo es mi laburo y en mi casa me aceptan de esa manera”, precisó.

Más allá de haber cumplido con su trabajo en el magazine que Florencia Peña conduce cada mañana por la pantalla de Telefe, Kablan aseguró que acompañará a su familia en otros momentos importantes que ocurrirán en los próximos meses: el primer cumpleaños de su nieta Paulita y la fiesta de casamiento de su hijo Diego, que se realizará más adelante.

Si bien contó con el apoyo de su familia a la hora de priorizar sus compromisos laborales, lo cierto es que la ausencia en el civil de su hijo le valió algunas críticas. Sea como sea, el periodista dejó en claro que está tranquilo con la decisión que tomó.