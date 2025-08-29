El nuevo ciclo de Viviana Canosa, el regreso de Gastón Pauls y el proyecto “criminal” de Oriana Sabatini

Luego de su salida de la pantalla de eltrece, Viviana Canosa debuta con un ciclo diario en el canal de streaming Carnaval. La conductora estará desde el próximo lunes, todos los días de 18 a 20, analizando la actualidad en El bulo de Viviana.

Acompañada por Damián Rojo, Mauro Fulco y Mila Zurbriggen, prometió meterse con todos los temas que le interesan a la gente. Además, Canosa seguirá todos los lunes, desde las 20, con Jorge Rial, Fabián Doman y Alejandro Fantino en Cónclave, y los miércoles desde las 20, en Revueltos, con el exconductor de Intrusos. “Tengo tantas cosas para hablar, al fin estoy en un lugar donde me dejan decir lo que quiero”, adelantó la periodista en el canal de YouTube.

Este año, la llegada de Canosa a eltrece fue anunciada con bombos y platillos. Tras cuatro meses y medio en pantalla, el jueves 24 de julio se despidió de las tardes del canal. Su debut fue el 10 de marzo con un rating de 4.1 puntos. En las 99 emisiones que estuvo al aire, el promedio del ciclo fue de 3.1 puntos.

Olga quiere juntar a Paulo Kablan con Oriana Sabatini

No es la primera vez que Olga propone duplas que desconciertan a la hora de producir un programa en su canal de streaming. Los hermanos Luis y Bernarda Cella tienen en carpeta una idea que seguramente dará que hablar.

Paulo Kablan junto con Oriana Sabatini están por grabar un piloto para un nuevo programa en el que tocaran temas policiales. El reconocido periodista tiene una vasta carrera en el rubro, hoy se desempeña como columnista de A la Barbarossa y El noticiero de la gente, de Telefe, y en Argenzuela, de C5N, entre otros medios.

La actriz y cantante, en tanto, confesó varias veces su debilidad por la tanatopraxia. “Toda la vida me apasionó la muerte y la medicina forense pero no sé si es algo para lo que esté preparada”, contó cuando se decidió a seguir la carrera. Si bien no trascendieron más detalles, la dupla ya dio el visto bueno para avanzar con el proyecto.

Gastón Pauls desembarca en la pantalla de América

Desde mediados de septiembre, el actor conducirá su propio programa, todos los domingos dentro del prime time del canal. Ser humanos es el nombre del ciclo que explorará las historias de vida de personas resilientes, que han atravesado desafíos únicos y encontraron así una forma de inspirar a otros. Cada episodio tendrá un testimonio conmovedor sobre cómo vivir mejor, aprender de las diversidades y encontrar fortaleza en los momentos más difíciles.

El conductor ya incursionó en este tipo de proyectos donde el valor de la palabra y las experiencias personales tienen un rol central. En el año 2003 estuvo al frente de Ser urbano por Telefe y, en estos últimos años se dedicó a indagar en las experiencias de personajes famosos superaron una adicción en Seres Libres, que se emitió por Crónica TV.