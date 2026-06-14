El último adiós a Gaspi en redes sociales: del desgarrador mensaje de Davoo a Rubius que cortó el stream en vivo

Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como “Gaspi”, murió a sus 23 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil. Con motivo de su éxito en redes sociales, lo que lo convirtió en uno de los youtubers argentinos más exitosos en el período que se mantuvo activo, se convirtió en una persona muy querida y eso provocó que el último adiós sea masivo.

Entre ellos, hay varios destacados como Davoo Xeneize, quien escribió: “Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”.

Davoo Xeneize fue uno de los primeros en expresarse sobre la muerte de Gaspi Captura X

Algunos minutos después, se sumó el español Ibai Llanos, con quien realizó uno de sus últimos videos: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”.

Ibai Llanos, con quien había colaborado recientemente, se lamentó por la repentina muerte de Gaspi Captura X

Quien se destacó entre las despedidas fue Lautaro del Campo, conocido popularmente como “La Cobra”. Su mensaje acumuló más de dos millones de visualizaciones en cuestión de minutos, donde escribió: “Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos”.

Pero eso no fue lo único, sino que continuó: “La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda”.

La Cobra fue quien compartió el mensaje más sentido y viral entre los streamers Captura X

En la previa al partido entre Países Bajos y Japón por el Mundial 2026, el periodista deportivo Sebastián “Pollo” Vignolo se sumó a los mensajes de despedida desde la señal de ESPN en Disney+. Al respecto, expresó: “Conmovidos hoy en la Argentina por el fallecimiento de Gaspi con tan solo 23 años. Toda una vida por delante, youtuber argentino, muy querido, una gran persona. Nuestro respeto y saludo para su familia, y en nombre de todos sus colegas comunicadores, lo sentimos muchísimo”.

El Pollo Vignolo envió sus condolencias para la familia de Gaspi

Por el lado musical, Khea también compartió su mensaje en X: “¡Hoy se nos fueron dos artistas de la concha de la lora! Un director audiovisual de primer nivel y para mi uno de los mejores humoristas de nuestra generación en este último tiempo. Día muy triste para la cultura. QPD Lucas Vignale y Gaspi”.

La noticia sobre la muerte de Gaspi llegó hasta a la industria de la música Captura X

Otro creador de contenido como Joaco López tuvo que hacer su despedida en plena transmisión en vivo, motivo que lo llevó a cerrar el streaming por respeto. “Nos despedimos chat, por respeto a él, a la familia. No sé qué decir en estas situaciones, no me pasó nunca en vivo. Nos vemos mañana”, expresó.

Joaco López cerró su transmisión al enterarse de la noticia

Uno de los mensajes más esperados fue el de Blender, medio que lo había contratado para un segmento y que ya tenía dos capítulos estrenados. Junto a una foto de Gaspi, escribieron: “Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo”.

Blender, el medio donde había comenzado a trabajar recientemente, lo despidió con cariño Captura Instagram

Otro mensaje esperado fue el de Jordi Wild, creador de contenido español que había entrevistado a Gaspi en una nota de varias horas de duración. Junto con imágenes de aquel momento, comenzó por expresar: “Tuve la suerte de que Gaspar me eligiera para la primera vez en su vida en la que iba a mostrar en internet a la persona, no al personaje. Y ahí conocimos a un chico joven, introvertido, tímido, bohemio y profundamente artista; alguien con un mundo interior riquísimo, en las antípodas de su personaje online”.

“Estuvimos charlando dentro y fuera de cámaras, y me pareció una persona increíble. Es una auténtica tragedia que alguien así, con tanto futuro por delante, se nos vaya tan pronto. Mis condolencias a su familia y amigos cercanos, así como a las familias de las otras personas fallecidas. Todo mi cariño y mi amor para ellos en unos días tan duros. El legado de Gaspi quedará”, concluyó.

La charla entre Jordi Wild y Gaspi sirvió para que el joven youtuber argentino cuente intimidades de su vida Captura Instagram

Otro de los mensajes más esperados fue el del streamer español Rubius, con quien Gaspi compartió un vínculo cercano, tal como se puede observar en uno de sus últimos posts en Instagram. Mientras estaba en vivo, el reconocido creador de contenido europeo señaló: “No me gustan estas situaciones, chicos. Voy a cerrar el directo, a lo mejor abro en un rato. Me siento raro de cojones ahora mismo, no quiero estar en directo ahora mismo”.

Rubius también decidió cerrar su stream por la noticia de Gaspi

Luego, Rubius compartió un mensaje en X: “Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi”.

Rubius esperó mucho para compartir su mensaje, lo que evidencia su tristeza Captura X

Por su parte, Bizarrap también dejó un mensaje para el joven productor argentino Lucas Vignale, quien también falleció en el trágico accidente en Brasil.

El mensaje de Bizarrap para Lucas Vignale

Bizarrap, que trabajó junto a Lucas, compartió una foto con él y escribió: “Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre, amigo. Los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables”.

Nicki Nicole también trabajó junto a Lucas y expresó su conmoción por la muerte en su cuenta de Instagram. Junto a un video en el que aparece el joven cineasta y productor, escribió: “Sin palabras la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo. QEPD”.

El adiós de Nicki Nicole a Lucas Vignale

También compartió una foto de Lucas junto a un arcoíris y le sumó un corazón y el infinito.

Nicki Nicole se mostró conmovida por la trágica y temprana muerte de Lucas Vignale

Maravilla Martínez, exboxeador argentino que se metió en el mundo del stream y preparó a Gaspi para el evento de La Velada de Ibai Llanos, compartió una foto junto a él y dejó otro emotivo mensaje: “Andá y hacelos reír ahí arriba, querido. De paso, decile que fue injusto cómo te fuiste. Muy injusto”.

El adiós de Maravilla Martínez a Gaspi

Los mensajes de despedida y luto se multiplicaron en las redes a medida que pasaron las horas y el dolor crecía por la temprana muerte de ambos artistas argentinos.