El paso hipnótico de Camila Giorgi, la ex novia de Ramiro Marra, en el Festival de Venecia

Su desfile (hipnótico) por la alfombra roja de Venecia conquistó a los reporteros gráficos que respondieron con un baño de flashes. Algunas agencias, como Getty Images, subieron su foto al servicio pero no la identificaron. “Una invitada”, la presentaron. Se trata, por supuesto, de Camila Giorgi, una de las figuras del tenis italiano, que alcanzó el puesto número 26 del ranking mundial en 2018. Y en mayo de 2024 se retiró definitivamente del tenis. Su récord, según la página de la WTA, es de 430 partidos ganados y 319 perdidos, con 4 títulos y una fortuna de 6,9 millones de dólares en premios.

Camila Giorgi en la alfombra roja del Festival de Venecia

Camila Giorgi asistió a al premiere de “The Smashing Machine”

No dice su biografía profesional que, si bien nació en Italia, Camila es hija de argentinos, que su padre Sergio es veterano de la guerra de Malvinas.

Tras su salida del circuito, Camila tuvo que enfrentar todo tipo de acusaciones que tuvieron impacto en la prensa. Dijeron que estaba “fugitiva”, que había defraudado al fisco italiano, que la buscaban quienes habían invertido en su carrera para que les devolviese el dinero, que se había robado los muebles de una casa que alquilaba...

En los primeros días de junio Camila Giorgi confirmó su separación de Ramiro Marra

Respondió a cada una de las acusaciones y eligió comenzar una nueva vida en la Argentina. “Me quedo para siempre”, dijo a La Nación. En noviembre de 2024 confirmó a través de redes sociales un romance que sorprendió a todos: en su cuenta de Instagram publicó una foto con el legislador porteño Ramiro Marra, uno de los fundadores de La Libertad Avanza. Incluso, a principios de 2025, trascendió el rumor que decía que se iban a casar, que él le había propuesto matrimonio en el aeropuerto de Ezeiza.

La historia de amor entre Giorgi y Marra terminó hace poco, en los últimos días de mayo. La confirmación llegó, como sucede en estos tiempos, a través de Instagram. “¿Estás en pareja?“, le preguntaron. A lo que ella respondió ”no". Y listo. Fin.

"¿Modelo? No sé qué va a pasar y no descarto que algún día pueda cruzar esa zona, pero de momento no lo pienso", declaró Camila tras su retiro en una entrevista

Inmediatamente después de su retiro del tenis, Camila comenzó a investigar en el mundo de la moda y protagonizó varias sesiones de fotos en ropa interior que compartió en redes sociales. “La moda siempre ha sido mi mayor pasión. Debo decir que me gusta mucho el deporte, pero prefiero el mundo de la moda, es una obsesión que me transmitieron cuando era pequeña. ¿Las fotos en ropa interior? No tiene nada que ver con eso y no necesito justificar nada, quiero decir que estoy tratando con un fotógrafo profesional que sabe hacer su trabajo", explicó.

Una de las fotos que Camila Giorgi compartió con sus seguidores en Instagram

Ahora reapareció en la alfombra roja de Venecia. Medios de todo el mundo se hicieron eco de su presencia en La Mostra. En Inglaterra, el Daily Mail tituló: "Glamurosa exestrella del tenis que se retiró en secreto para convertirse en modelo de lencería y fue acusada de huir de las autoridades italianas por evasión fiscal, regresa a su país en la alfombra roja de Venecia".

Marca, en España, fue contundente: “La reaparición de cine de la tenista modelo que fue acusada de ladrona”. Aunque apenas comienza la nota dice que ella desmintió todas las acusaciones.

The Sun tampoco fue indiferente: “La estrella del tenis que lo dejó para convertirse en modelo de lencería y luego desapareció, regresa a Italia para una glamurosa aparición en la alfombra roja”.

Para su paso por La Mostra, donde asistió a la premiere de “The Smashing Machine”, Camila Giorgi usó un vestido de la diseñadora italiana Eleonora Lastrucci.