Alejandra Maglietti recibió un divertido regalo de cumpleaños inspirado en su pelea con Wanda Nara

Cuando estalló el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Alejandra Maglietti publicó un tuit y dio su opinión al respecto. Lejos de pasar como un comentario más, rápidamente fue contestado por la empresaria, cosa que provocó un cruce entre ambas que aún al día de hoy tiene sus repercusiones. Ahora, con el recuerdo de ese enfrentamiento virtual y con motivo del cumpleaños de la panelista de Bendita (El Nueve), sus amigas le hicieron un particular regalo.

“Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión”, comentó Maglietti el 18 de octubre haciendo referencia al posteo de la mediática en donde apuntó -sin mencionarla- a Eugenia ‘la China’ Suárez como la tercera en discordia en su matrimonio.

Alejandra Maglietti recibió un divertido regalo por su cumpleaños

Horas más tarde apareció Nara para responderle. “¿Necesitas nombres, bol...ita? ¿O un mapa para saber quién es la pu...ita que manda fotos a casados? Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, arremetió la empresaria. Las cosas no quedaron ahí y para redoblar la apuesta, Maglietti le retrucó: “Esta bol...ita al menos fue a la universidad”.

El explosivo tuit con el que Wanda Nara parece reafirmar quién es la tercera en discordia en su supuesta separación de Mauro Icardi Twitter / @wandaicardi27

Luego del cruce, Wanda decidió borrar el mensaje y todo parecía haber terminado allí, como un ida y vuelta más entre las redes. Sin embargo, un reciente evento volvió a recordarle a Maglietti el cruce. Y es que, con motivo de su cumpleaños, sus amigas decidieron hacerle un regalo muy especial: una remera con la frase en inglés “Call me bolu....ta” (llámame boludita).

Con mucho humor, Maglietti compartió en su cuenta de Twitter una imagen en donde se la ve sostener la prensa mientras se ríe. De ese posteo se hizo eco la hermana de la abogada, que con humor expresó: “Cuando tus amigas de bolude...”.

Alejandra Maglietti con su divertido regalo de cumpleaños Twitter: @alemaglietti

Al ver esto, la panelista, que se tomó con mucha simpatía el chiste, escribió en un tuit: “Hasta mi hermana se cag.. de risa ahora”.

Más allá del humor con que se tomó la situación, semanas atrás Maglietti aclaró en una entrevista en Flor de Equipo (Telefe) el motivo que la llevó a escribir el tuit que desató la polémica: “Lo que yo quise poner es que no estaba confirmado de quien se estaba hablando. Me parecía injusto si solo se trataba de una especulación de ella, no había pruebas para mostrar lo que pasó, tampoco ella salió a hablar, por eso es muy complejo decir ‘esto ocurrió o no’. Daba la sensación de que el enojo de todos estaba puesto sobre una persona, sobre la mujer es más cruel el ataque que contra el varón”.

Wanda Nara le puso un punto final a la crisis con Mauro Icardi y se reconciliaron Instagram: @wanda_icardi

Después de dejar en claro que no estaba defendiendo ni a Wanda ni a la China, señaló: “Cuando puse que le es propio, quise poner que era su dolor y está bien. Yo no me voy a meter en lo que a ella le está pasando porque empatizo con su dolor, pero tampoco teníamos muy en claro de quien hablaba y su dolor es tan válido como también es decir: ‘Che, ¿por qué caemos sobre la tercera y no decimos nada sobre el varón?’, porque al final él quedó como el ‘pobre, que estaba triste’, pero no está viviendo la situación tan cruel que vivió la mujer”.