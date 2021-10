Silvina Luna contó los verdaderos motivos de su discusión con Floppy Tesouro: “Sintió que no me puse en su lugar como mujer”

Tras haber estado viviendo nueve meses en Panamá, Silvina Luna reapareció en los medios. Y si bien hace tiempo que la actriz está transitando una transformación interior, en las últimas horas su nombre volvió a ser noticia por algunas declaraciones polémicas: su pelea en plena calle con Floppy Tesouro, su recuerdo de su relación con Fernando Gago y el Polaco y la culpa que sintió por la muerte de su madre.

“Panamá me atrapó, es un lugar hermoso en medio de la selva. Venía de un año encerrada en la pandemia y no quería volver a encerrarme. Me encontré conmigo, me trajo mucha paz”, comentó la modelo este jueves en Los ángeles de la mañana, justificando el por qué de su desaparición mediática en el último tiempo.

Su comentario dio pie a que el conductor le pregunte por su relación con Rodrigo Fernández Prieto, dueño de la casa de Panamá donde vivió la actriz durante todos estos meses. “Cuando nos vamos los veranos somos como 10 personas, es como la casa de Gran Hermano. Es una casa grande, tiene varios cuartos y convivimos todos en el mismo lugar. Hay mucha confianza, nos llevamos muy bien”, reveló quien suele pasar todos los veranos allí.

“El verano anterior Floppy (Tesouro) vino con nosotros. Inclusive este verano también iba a venir, ella tenía el pasaje y todo pero se separaron en diciembre. Y decidió bajarse del viaje”, confesó quien enseguida dio detalles de su vínculo con el empresario. “Yo soy amiga de Rodrigo desde hace 20 años. Cuando llegue a Buenos Aires me hice muy amiga, su hermana es mi mejor amiga. Pasamos casi todas las Navidades juntos, soy como una hermana para ellos. Nunca pasó nada, nunca salimos. Yo viajé por un montón de lados con él y todas sus novias antes de Floppy y él también ha conocido a los míos. Después apareció Floppy y es una mina divina, la quiero mucho ”, contó.

Sin embargo, el martes por la noche Tesouro y Luna fueron noticia por estar discutiendo acaloradamente en la puerta de un restaurante (propiedad de Fernández Prieto) en Puerto Madero. “No estábamos a los gritos, son unos exagerados. Yo ya no grito más. Estábamos charlando. Ella es muy expresiva pero estábamos en la misma mesa con la hermana, con la madre, en familia”, advirtió la invitada.

Lejos de inventar excusas, la exparticipante de Gran Hermano reveló los verdaderos motivos del cruce: “No estábamos hablando del affaire que ustedes dicen, estábamos hablando de algo que le molestó. Ella iba a venir con nosotros a Panamá y dice que yo no tendría que haber ido porque justo se habían separado y los medios iban a inventar que estábamos juntos. Pero yo ya tenía el pasaje y no quería dejar de ir”, reconoció.

“ A ella le influye que los medios digan todo esto, a mí la verdad no me importó. Ella se estaba separando y entendió que yo no tendría que haber ido. Hay cuatro mujeres en el grupo pero como yo soy la conocida y la que trabajo en los medios, ella pretendía que yo me baje. Sintió que no me puse en su lugar como mujer . La escuché y le pedí disculpas, yo la quiero a Floppy, es re buena mina. Vamos a seguir compartiendo, después nos cagamos de risa toda la noche”, confesó lejos de querer entrar en polémica con la exmujer de su amigo.

Si bien es verdad que tras la separación de Tesouro, Luna fue señalada como la tercera en discordia, la exvedette se quiso despegar de las versiones: “Es algo que tendrían que haber resuelto ellos, pero bueno, entiendo que ella tenía expectativas en cuanto a lo que yo iba a hacer y la puedo entender desde ese lugar”, agregó.

Sus años más oscuros: romances tóxicos, mala praxis y la muerte de su madre

El sábado pasado, Luna pasó por el punto de encuentro de PH: Podemos Hablar e hizo algunas revelaciones sorprendentes en cuanto a la relación que años atrás mantuvo con el futbolista Fernando Gago. “Me preguntaron cuál fue tu peor novio y bueno… La pase mal con él porque me enteré por las revistas que se iba con otra mina a España (la otra mujer era Micaela Vázquez). Pero fue hace mucho, hace 20 años atrás”, aclaró sin ningún tipo de reproche.

El nombre de otro ex salió a escena y la invitada tampoco tuvo tapujos en hablar de él. “ El Polaco es inimputable ”, lanzó, entre risas, mientras recordaba sus años junto al cantante. “Yo elegí estar ahí, uno tiene que hacerse responsable de a quien elige. Él vino a mostrarme una etapa de mi vida donde no estaba en mi eje. A partir de ahí pude modificar un montón de cosas, me quedo con los recuerdos lindos que fueron muchos, nos re divertimos ”, reflexionó quien asegura estar sola pero con ganas de enamorarse. “Conocí un chico allá en Panamá pero era a distancia y se complicaba un poco. ¡Un brasilero divino!”, confesó.

Así como el coaching ontológico la ayudó a sanar ciertas heridas del pasado, también reconoce que fue fundamental para superar los problemas de salud que padece por una supuesta mala praxis de Anibal Lotocki. “E stoy muy confiada con el juicio. A mí esto me cambió la vida, mis prioridades, mi alimentación, mi manera de cuidarme. Yo ya presenté todo en la justicia y por todas las declaraciones que vengo escuchando por parte de los peritos, creo que la justicia va a tomar una buena decisión ”, opinó.

“Hoy tengo una mirada más amorosa conmigo, sin tanta exigencia. Tuve la mala suerte de toparme con este tipo de profesional. En ese momento hacía teatro de revista y tenía más obsesión con el cuerpo. Lo importante es que esto me trajo mucho aprendizaje, el auto cuidarme. Ahora creé un espacio que se llama ‘Simple y consciente’, donde acompaño a personas en proceso de cambiar su realidad y tener la vida que quieren”, indicó.

Mientras asegura que le gustaría volver a la actuación (“Empecé a hacer casting para algunas telenovelas de afuera”), Luna reconoce que fue este camino de autoconocimiento el que la salvó, sobre todo a superar la culpa que le generó la muerte de su madre. “Ahora siento que estoy más relajada y puedo hablar de todo con naturalidad, cuando uno está en eje puede hablar de todo sin salir corriendo. Hoy uno pone prioridades y sabe donde está lo importante”, señaló.

En cuanto al triste final de su madre, durante años Luna se culpó por no poder llegar a despedirla y sobre todo, por haber discutido minutos antes del desenlace final. “Ya lo tengo procesado, con mucha terapia encima. Pero por mucho tiempo me quedé con esa culpa de no haber llegado, no haber podido abrazar a mi mamá, de no haber podido comprender esa situación que ella me estaba diciendo, pero bueno, llegue tarde”, lanzó angustiada.

Y enseguida relató cómo sucedieron los hechos con lujo de detalles: “Mi papá había fallecido hacía cinco meses y mi mamá empezó a sentirse mal, ella era muy hipocondriaca y con mi hermano pensamos que estaba un poco llamando la atención y somatizando lo de mi viejo, pero estábamos los tres perdidos tratando de hacer el duelo”, comenzó ante la mirada atenta de todo el panel.

“En uno de mis viajes la llevé al médico, la interné y yo iba y venía porque estaba haciendo teatro [su madre vivía en Rosario]. En uno de esos viajes, mi mamá me llama y me dice algo. Yo estaba sobrecargada con un montón de cosas y discutimos. Y al ratito me llamó su pareja para decirme que se había descompensado. Me fui como estaba, manejando, y llegué tarde”, recordó conmovida. Ante la culpa que le generó la situación, Luna buscó ayuda en el psicoanálisis y en su hermano, quien trató de apuntalarla como pudo. “Mi hermano me dice: ‘Ustedes siempre se peleaban, fue un día más’. Pero bueno, hubiese elegido otra despedida. Nunca pensamos que se iba a morir. Pienso que tenía un gran amor por mi papá y se fue detrás de él”, agregó buscando una explicación.

“¿Cómo se trabaja la culpa?”, preguntó De Brito. “En su momento hice terapia, pero hoy que tengo otras herramientas que adquirí con el coaching pienso que es una elección. Vos podés elegir instalarte ahí en la culpa, en el resentimiento o trabajar la aceptación; lo cual te abre un mundo de posibilidades nuevo. El resentimiento te deja en un estado que no te ayuda a salir adelante, a crear nuevas cosas, entonces es una elección de cada uno”, concluyó.