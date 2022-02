El poder del perro: las 5 curiosidades de la película más nominada a los Oscar

Este 2022 se realizará la 94° entrega de los premios Oscar, el evento más esperado para la industria audiovisual donde se destacan los trabajos del año previo. La cita es el 27 de marzo y ya se conocieron las producciones nominadas para recibir las estatuillas. El film El poder del perro es una de las perfiladas como la gran ganadora. La historia, contextualizada en 1925, está llena de datos que la llevaron a hoy ser la favorita de la audiencia.

La película protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons narra la historia de dos hermanos que viven en Montana, Estados Unidos, que comparten tanto el hogar como el trabajo en su rancho. Las tensiones comienzan a suceder cuando uno de ellos contrae matrimonio con una mujer viuda que se muda a la propiedad con su hijo. La atrapante ficción se estrenó en Netflix el 11 de diciembre.

La película tiene 12 nominaciones (Foto Captura El poder del perro)

La producción cautivó al público y el detrás de la realización también tiene datos que llaman la atención. Tras las nominaciones de los Oscar, Jane Campion se convirtió en la primera en recibir dos menciones en el rubro Mejor Dirección. La primera fue en 1994 El piano.

La película está basada en la novela de Thomas Savage, publicada en 1967. Si bien se trata de una ficción, el autor se inspiró en su propia historia: su sexualidad la cual no era aceptada socialmente, fue el puntapié para escribir, como así también lo fueron los personajes que pasaron por su vida al criarse también en un rancho de Montana.

Kirsten Dunst fue nominada a mejor actriz de reparto (Foto Captura El poder del perro)

En cuanto al nombre del film, también es un dato curioso ya que los protagonistas son hermanos. En una reciente entrevista con Wire, la directora y guionista agregó: “Son todos esos impulsos profundos e incontrolables que pueden venir y destruirnos”.

Al hablar sobre la etapa de filmación, los actores tiene un destacado desempeño frente a cámara, los que los llevó a tener el gran éxito tras el estreno. Al enfrentarse a estos personajes, los protagonistas estudiaron arduamente para una perfecta personificación, pero además de eso, Benedict Cumberbatch reveló que para su composición decidió pasar días sin bañarse.

Trailer El poder del perro

El actor explicó en un reportaje en USA Today que durante el rodaje no se bañó. Según indicó, era parte de su personaje, el cual no era de una higiene impecable. Sin embargo, no fue la mejor decisión para su vida social. “Me invitaban a salir a comer sushi o a dar un paseo y yo estaba literalmente emanando mal olor. Tenía una zona de riesgo biológico a mi alrededor. No era un buen momento para abrazarme o tomarse una selfie conmigo”, señaló.

El film rompió récords de audiencia (Foto Captura El poder del perro)

El film ya es el favorito de la audiencia y de las autoridades de las premiaciones. A fines de marzo se conocerá si esta producción romperá los récords de estatuillas. Competirá en las categorías de mejor actor con Benedict Cumberbatch; mejor actriz de reparto con Kirsten Dunst; mejor película; mejor montaje; mejor dirección; mejor actor de reparto con Kodi Smit-MCPhee; mejor guion adaptado; mejor edición; mejor diseño; mejor fotografía; mejor sonido y mejor banda sonora.