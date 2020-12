El insólito consejo de Ivana Nadal: "Vendé la tele y viajá"

Ivana Nadal compartió polémicos mensajes sobre el covid-19 y la importancia de viajar a pesar de la pandemia, por los que recibió duras críticas en redes Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 18:46

Ivana Nadal decidió pasar las fiestas en Brasil y, desde la playa, dio un insólito mensaje a sus seguidores. Por un lado, la modelonegó la gravedad de la pandemia de coronavirus y recomendó "darse amor" para evitar el contagio de Covid-19. Por el otro, animó a sus contactos de las redes a viajar. "Chicos, no está pasando nada", dijo en sus historias de Instagram.

Luego de minimizarla gravedad de la crisis sanitaria por el coronavirus, Nadal aclaró: "O sea sí, no quiero que me put...en, está pasando un re tema pero no tanto como están diciendo. Por ejemplo, viajar se puede viajar. Ni me tomaron la fiebre", dijo la modelo desde Brasil. Y agregó: "No me pidieron nada. No hay quilombo en Río, ni en Ezeiza, no me tomaron la fiebre, no te piden ningún papel, me hicieron llenar una declaración jurada y ni me la pidieron".

Después, Nadal continuó tratando con liviandad la pandemia: "Yo no sé qué es lo que se consume de los medios de comunicación, porque hace bastante que ya no los consumo. Pero apaguen la tele loco, vivan su vida, respiren su aire", dijo. "Disfruten de lo que tengan ganas de hacer porque no todo es tan dramático como te lo están vendiendo. Concentrate en tu vida, cuidá tu interior, fortalecé tu sistema inmunológico y viví. La decisión es tuya. Moverte de tu casa, planificar algo, jugártela, salir del sistema y vivir tu vida", sumó. Luego, recomendó "tratarse bien" a uno mismo como forma de prevenir las enfermedades: "Date amor, empezá por vos, y el covid no te toca, amigo".

Si bien aclaró que no no niega el Covid-19, apuntó a la importancia de continuar con los planes propios. "El Covid existe, es una enfermedad que está llevándose a mucha gente, como también creo que la muerte es parte de nuestra vida, es la evolución. Cuando se termina tu rol en esta vida, se muere tu cuerpo y tu alma viaja a otro cuerpo y empieza todo otra vez", sostuvo.

Además de minimizar la pandemia, lanzó un polémico mensaje respecto a la importancia de viajar. "Sabés que viajar es un privilegio de clase, ¿no?", le escribió por privado uno de sus seguidores. "Eso te dijeron para que si no naciste con guita creas que jamás vas a llegar a eso, vendé el celular y la tele y viajá", respondió la influencer. La captura de la historia de Instagram se volvió viral por el conjunto de comentarios que Nadal hizo en las últimas horas.

Las stories de Ivana Nadal que generaron indignación entre sus seguidores