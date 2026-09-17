El polémico descargo de la China Suárez ante las críticas: “Estoy buenísima. Cada vez mejor”

Este jueves, ciertos puntos del país registraron temperaturas altas, las cuales sorprendieron a la mayoría de los argentinos, sobre todo porque los últimos días muchos salieron de sus casas con camperas y bufandas. En la antesala de la llegada de la primavera, María Eugenia ‘la Chna’ Suárez aprovechó el sol de Buenos Aires para tomar un poco de vitamina D; sin embargo, al documentar el momento, recibió una serie de comentarios negativos que no tardó en salir a responder.

La China Suárez (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

La actriz se cansó tras recibir un aluvión de mensajes ofensivos en los últimos dos posteos que realizó en su cuenta de Instagram, en la que acumula 7,4 millones de seguidores. En uno de ellos se la ve lucir una bikini negra frente al espejo y luego, mostrar el mismo look sobre una reposera de la vivienda que comparte con Mauro Icardi en el exclusivo barrio La Isla, ubicado en Nordelta.

La China Suárez (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Minutos más tarde, publicó su segundo post, que se trató de un video en el que evidenció sus dotes para el baile. “Dime, dimeeee”, expresó sobre el momento que musicalizó con el reciente lanzamiento de Karol G. Pero luego de leer los comentarios de los usuarios, Eugenia recurrió a sus historias para hablarle directamente a los internautas.

La China Suárez sorprendió con un video en bikini

Con una imagen, la cual la muestra recostada con el pelo suelto y el mismo traje de baño, escribió: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran, que recién empiezan las fotos en bolas”. Y cerró con un irónico: “Que tengan lindo día”.

La China Suárez contundente con los haters (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

Luego, con un tono calmo pero firme, la actriz relató en un video cómo pasó su jueves a las cinco de la tarde: disfrutando del sol con su hija, junto a su novio, a quien definió como “un hombre perfecto”, y reflexionando sobre sus 25 años de carrera ininterrumpida.

La China Suárez contó cómo fue su jueves bajo el sol

Mientras que, por último, bromeó al mostrar sus “imperfecciones”: un par de granos en el rostro y “una paleta chueca” por no haberse puesto la contención tras usar brackets de pequeña.

La China Suárez contestó las críticas con ironía

Además, defendió su postura de no usar bases ni carillas porque le encanta ser natural, se volvió a halagar y cerró con un beso y un consejo final: “No se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices”.