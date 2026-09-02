Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue lapidaria: “No les deseo a una de esas mujeres en sus vidas”
En su debut como angelita en LAM (América TV), la madre de Wanda Nara arremetió sin filtro contra la actriz; sus fuertes declaraciones
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El martes 1 de septiembre, Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira Nara, hizo su debut como angelita en LAM (América TV) y rápidamente demostró que, al igual que su primogénita, es honesta y no se guarda nada. Como era de esperarse, el nombre de María Eugenia “la China” Suárez se hizo eco durante la conversación y no solo aseguró que ni siquiera puede escuchar nombrarla, sino que además dijo que los actos de ella afectaron directamente a sus dos nietas, Francesca e Isabella Icardi, algo que para ella no tiene perdón.
Todo comenzó cuando Ángel de Brito le comentó a Colosimo que recientemente la acusaron de “Tatiana”. Este término acuñado por Martín Cirio se popularizó para referirse a las personas que se involucraron, como terceros en discordia, en un vínculo amoroso y quedó directamente asociado con Suárez debido a que se metió en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.
“Sí, y me dio una bronca. ¡Justo! En mi vida le saqué un novio ni a una quinceañera, imaginate a una señora, pero porque no se dio. No sé, no me interesó alguien que ya está ocupado”, respondió Colosimo. “No sos como la China”, lanzó De Brito y Denise Dumas aprovechó para preguntarle su opinión sobre la ex Casi Ángeles.
“Es una mala palabra para mí, así que evitémosla, por lo menos los martes y jueves que me toca a mí”, lanzó sin vueltas. “¿Te duele?”, quiso saber Nazarena Vélez y ella no lo dudó: “Sí, porque tocó lo que más amo en la tierra, que es mi hija y mis nietas. Yo sé cosas que ustedes no saben”.
Mientras las angelitas debatían que la culpa era del exjugador del Galatasaray, Colosimo se mostró de acuerdo, pero insistió en que la responsabilidad era compartida. “No les deseo a ninguna de las que estamos acá ni a las del público una de esas mujeres en sus vidas. No se lo deseo, punto final, dejémoslo ahí“, sentenció.
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