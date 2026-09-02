Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue lapidaria: “No les deseo a una de esas mujeres en sus vidas”

El martes 1 de septiembre, Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira Nara, hizo su debut como angelita en LAM (América TV) y rápidamente demostró que, al igual que su primogénita, es honesta y no se guarda nada. Como era de esperarse, el nombre de María Eugenia “la China” Suárez se hizo eco durante la conversación y no solo aseguró que ni siquiera puede escuchar nombrarla, sino que además dijo que los actos de ella afectaron directamente a sus dos nietas, Francesca e Isabella Icardi, algo que para ella no tiene perdón.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le comentó a Colosimo que recientemente la acusaron de “Tatiana”. Este término acuñado por Martín Cirio se popularizó para referirse a las personas que se involucraron, como terceros en discordia, en un vínculo amoroso y quedó directamente asociado con Suárez debido a que se metió en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Nora Colosimo junto a su hija mayor Wanda Nara Instagram: @nora_colosimo

“Sí, y me dio una bronca. ¡Justo! En mi vida le saqué un novio ni a una quinceañera, imaginate a una señora, pero porque no se dio. No sé, no me interesó alguien que ya está ocupado”, respondió Colosimo. “No sos como la China”, lanzó De Brito y Denise Dumas aprovechó para preguntarle su opinión sobre la ex Casi Ángeles.

“Es una mala palabra para mí, así que evitémosla, por lo menos los martes y jueves que me toca a mí”, lanzó sin vueltas. “¿Te duele?”, quiso saber Nazarena Vélez y ella no lo dudó: “Sí, porque tocó lo que más amo en la tierra, que es mi hija y mis nietas. Yo sé cosas que ustedes no saben”.

"Tocó lo que más amo en la tierra, que es mi hija y mis nietas", dijo Nora Colosimo sobre la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Mientras las angelitas debatían que la culpa era del exjugador del Galatasaray, Colosimo se mostró de acuerdo, pero insistió en que la responsabilidad era compartida. “No les deseo a ninguna de las que estamos acá ni a las del público una de esas mujeres en sus vidas. No se lo deseo, punto final, dejémoslo ahí“, sentenció.