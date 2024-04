María Becerra mostró el inesperado viaje que hizo para llegar a Coachella y cantar con J Balvin: “¡No llegamos!”

Escuchar

María Becerra, también conocida como “la Nena de Argentina”, demostró una determinación inquebrantable al cumplir con dos importantes compromisos musicales en diferentes continentes, pero en un mismo fin de semana. Desde su actuación en el WiZink Center de Madrid hasta su llegada al prestigioso festival Coachella en California, la oriunda de Quilmes expuso en sus redes sociales la travesía que tuvo que hacer para llegar a cantar junto a J Balvin, en un viaje repleto de obstáculos.

Después de cautivar al público de la Kings League, el evento deportivo organizado por el exfutbolista Gerard Piqué y el streamer español Ibai Llanos, con su nueva canción “IMAN (Two Of Us)” y su exitoso remix de “Spicy Margarita”, junto a Jason Derulo y Michael Bublé, Becerra se enfrentó a una carrera contra el tiempo para llegar a Coachella al día siguiente y reunirse en el escenario con el artista colombiano J Balvin.

Las dificultades de María Becerra para llegar a Coachella en California

María Becerra tomó un vuelo directo desde Madrid hasta Los Ángeles. Sin embargo, hubo un imponderable que afectó el cronograma. “Acabamos de llegar tarde al aeropuerto porque el vuelo se retrasó. Literalmente, no llegamos al Coachella, no vamos a llegar. Me quiero matar”, relató en un video que compartió en su cuenta de TIkTok.

Su manager, José Levy, realizó varias llamadas para lograr que la cantante estuviera en el predio de Coachella cuanto antes. Cuando ese objetivo parecía inalcanzable, la solución llegó de la forma más inesperada: un helicóptero. “Literalmente, acaba de conseguir un helicóptero, ¿dónde lo tomamos?”, consultó. Una vez arriba de la aeronave, María Becerra se mostró sorprendida, especialmente por el lujo. “Ay, qué lindo, mirá qué lindo es un helicóptero por dentro”, comentó.

En un abrir y cerrar de ojos, María Becerra fue trasladada en helicóptero hasta el Empire Polo Club en Indio, California, donde se encontraba el escenario de Coachella. “Acabamos de aterrizar. Qué calor hace acá, estamos en medio de la nada”, comentó.

María Becerra se presentó en Coachella 2024 junto a J Balvin

María Becerra se convirtió en la sensación de Coachella 2024 al unirse a J Balvin en el escenario para interpretar su exitosa colaboración “Qué Más Pues?”, que en YouTube acumula más de 684 millones de reproducciones.

Con el pelo recogido, botas plateadas largas, una pollera corta amarilla y un saco abierto del mismo color, que dejaba ver su top negro, la artista causó la ovación del público presente desde el primer momento en que apareció sobre el escenario. Esta no era la primera vez que María Becerra y J Balvin comparten show: ambos cantaron esa misma canción juntos en los premios Grammy de 2022.

María Becerra y J Balvin en el Coachella 2024 Foto Instagram @mariabecerra

En un emotivo mensaje a través de las redes sociales, la artista argentina elogió la dedicación y el talento de J Balvin: “Querido amigo mío, qué lindo compartir escenarios año tras año. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí a lo largo de todo este tiempo, me apadrinaste, me tomaste bajo tu ala y me enseñaste tantas cosas, me hiciste vivir experiencias increíbles y siempre haciéndome sentir en familia”, expresó como pie en una foto de ambos durante su performance.

“¡Gracias! Lo que hiciste en Coachella todos estos días fue increíble. Seguís dejando a tu país y a toda Latinoamérica en alto, sos un orgullo José”, finalizó. Ante estas palabras de agradecimiento, el colombiano respondió con afecto: “Eres luz”.